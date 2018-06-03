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Жестокий Горький в Школе Драматического Искусства
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Жестокий Горький в Школе Драматического Искусства 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Александр Огарев поставил третью пьесу Максима Горького «Дачники». Она приурочена к 150-летию автора.
Спектакль в Школе Драматического Искусства до жути — злободневный. Грубые сравнения, так называемая «голая правда», которую Луначарский в своей статье, посвященной «Дачникам»называет «драмой о жестокой правде и ласкающем обмане», используют герои пьесы, особенно адвокат Басов (Андрей Финягин), и его сосед по даче — инженер Суслов (Игорь Лесов).
Согласно одной из версий, ранний Горький находился под влиянием идей Ницше, и в драме «Дачники» — след философа. Говорят, что и усы Горький отрастил, чтобы быть похожим на Ницше. Советская писательница Ольга Форш в статье «Портреты Горького» писала: «Он сейчас очень похож на Ницше. И не только пугающими усами, а более прочно. Может, каким-то внутренним родством, наложившим на их облики общую печать».
В спектакле Огарева любознательный, литературно подкованный зритель увидит много интересных параллелей, намеков. А для непосвященного зрителя будет просто интересно посмотреть красивую, забавную, изобретательную и остроумную постановку пьесы Горького «Дачники».
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