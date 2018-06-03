Выставка-ярмарка Свято-Елисаветинского монастыря Минска пройдет в Нижнем Новгороде 4-14 июня

Об этом сообщает Нижегородская епархия.

На выставке-ярмарке «Кладезь», на которой будут представлены изделия мастерских Свято-Елисаветинского монастыря. Она организована по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, при поддержке администрации Нижнего Новгорода, славянского форума искусств «Золотой Витязь» в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера — единая Русь Святая».

Торжественное открытие состоится 4 июня в 12.00. Детям в кукольном театре «Батлейка» покажут сказку «Под зеленым лопушком», потом ребята смогут познакомиться с героями постановки — гусеничкой Маковкой и Кузнечиком, поучаствовать в играх и викторинах.

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию традиционной тряпичной народной куклы, попробовать свои силы в создании бумажного театра: создать силуэтного персонажа и поучаствовать в настоящем спектакле.

На протяжении десяти дней будет работать культурно-историческая экспозиция «Белорусская хатка»», рассказывающая о быте и традициях крестьянской семьи начала ХХ века.

Гости ярмарки увидят фотовыставку, посвященную святой преподобномученице великой княгине Елисавете и жизни Свято-Елисаветинской обители.

Духовно-просветительские мероприятия пройдут и на других площадках города.

Время работы выставки: с 10:00 до 19:00.

Вход свободный.