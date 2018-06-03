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Выставка-ярмарка Свято-Елисаветинского монастыря Минска пройдет в Нижнем Новгороде 4-14 июня
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Выставка-ярмарка Свято-Елисаветинского монастыря Минска пройдет в Нижнем Новгороде 4-14 июня 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Нижегородская епархия.
На выставке-ярмарке «Кладезь», на которой будут представлены изделия мастерских Свято-Елисаветинского монастыря. Она организована по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, при поддержке администрации Нижнего Новгорода, славянского форума искусств «Золотой Витязь» в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера — единая Русь Святая».
Торжественное открытие состоится 4 июня в 12.00. Детям в кукольном театре «Батлейка» покажут сказку «Под зеленым лопушком», потом ребята смогут познакомиться с героями постановки — гусеничкой Маковкой и Кузнечиком, поучаствовать в играх и викторинах.
Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию традиционной тряпичной народной куклы, попробовать свои силы в создании бумажного театра: создать силуэтного персонажа и поучаствовать в настоящем спектакле.
На протяжении десяти дней будет работать культурно-историческая экспозиция «Белорусская хатка»», рассказывающая о быте и традициях крестьянской семьи начала ХХ века.
Гости ярмарки увидят фотовыставку, посвященную святой преподобномученице великой княгине Елисавете и жизни Свято-Елисаветинской обители.
Духовно-просветительские мероприятия пройдут и на других площадках города.
Время работы выставки: с 10:00 до 19:00.
Вход свободный.
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