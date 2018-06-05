Тайм-аут для болельщиков: балет, цветы и парусники на ЧМ-2018 в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости . Болельщики, приехавшие в Петербург на чемпионат мира по футболу, смогут познакомиться с русским классическим балетом, увидеть фестиваль цветов и парусников и узнать историю футбола в городе на Неве.

С чего начать знакомство

Футбольным болельщикам, впервые приехавшим в Петербург, стоить посетить Петропавловскую крепость, с которой началась история столицы империи. Композиционное ядро ее ансамбля — собор Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В Петропавловском соборе расположена фамильная усыпальница Романовых, основанная Петром Великим.

Кроме исторических экспозиций посетители Петропавловки увидят целый комплекс самых разнообразных выставок, от музея орудий средневековых пыток до очерков из жизни ленинградской коммунальной квартиры.

Еще один всемирно известный музей находится на противоположном от Петропавловской крепости берегу Невы. Государственный Эрмитаж , бывший императорский дворец, сегодня является сокровищницей шедевров искусства и уникальных исторических экспонатов со всего света.

В Эрмитаже в дни футбольных матчей будет «работать» оракулом эрмитажный кот Ахилл, который предскажет итоги спортивных состязаний. А для удобной ориентировки в городе создана единая служба поддержки болельщиков. В 12 городских туристско-информационных центрах, а также у консультантов новой петербургской службы «Я знаю город», которые будут перемещаться по центральным улицам на сегвеях, можно будет получить информацию о всех интересных событиях.

Футбольные маршруты

В помощь гостям города комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал экскурсионные маршруты специально к чемпионату мира по футболу-2018. Для тех, кто желает заглянуть в душу одного из самых загадочных городов мира, предлагают маршруты «Мистический Петербург», «Петербургская классика» — обзорную автобусную экскурсию с посещением Эрмитажа, «Доступные крыши», гастрономический маршрут «Улица Рубинштейна». Среди предложений также обзорная экскурсия с воды «Северная Венеция», экологическая тропа по Елагину острову, пешеходная детская экскурсия «Кошки в Петербурге», ночная теплоходная экскурсия на развод мостов.

Отдельно для живущих футболом — «Петербург для болельщиков» или «Что посмотреть за три часа до матча». Это обзорная автобусная экскурсия по основным объектам показа с завершением экскурсии у мест сосредоточения трансферного транспорта к стадиону «Санкт-Петербург Арена».

Болельщики узнают, где состоялся первый в России футбольный матч, получат представление о самой популярной петербургской команде — "Зенит" — и ее известных болельщиках. Поездка в Удельный парк, стадион «Динамо», «Санкт-Петербург Арена», стадион «Петровский», петербургский СКК будет сопровождаться увлекательными историями о футбольном Петербурге.

О развитии футбола в северной столице расскажет выставка «Футбольная история Санкт-Петербурга». В выставочном зале Архивного центра покажут исторические фотографии и расскажут о традициях футбольных фанатов.

Время русской классики

Любители балета в середине июня смогут приобщиться к знаменитой русской классике в Михайловском театре, придя на балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». Театр представляет уникальную версию балета, которую сегодня невозможно увидеть где-либо на другой сцене. Это воссозданный спектакль Большого театра, который долгие годы во всем мире считался визитной карточкой советского балета. «Михайловское» «Лебединое озеро» в свою очередь успело собрать коллекцию восторженных оценок.

Другой балет Петра Чайковского, который увидят гости города, «Щелкунчик», считается символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни. «Щелкунчик», поставленный Начо Дуато, по его словам, стал «подлинным прощанием хореографа с Россией». В соавторстве с французским художником Жеромом Капланом испанский хореограф «создал оммаж городу, который поразил его своим величием, артистами и зрителями». Действие балета его создатели перенесли в предреволюционную Россию, в Серебряный век русской культуры.

Еще один праздник для почитателей этого искусства Михайловский театр приготовил в виде балета «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева

Хореограф Начо Дуато поставил свою версию знаменитого балета «Ромео и Джульетта», следуя за музыкой, и наполняет танцем каждый эпизод. Драматическая история двух влюбленных разворачивается на фоне жизни итальянского города, не останавливающейся ни на секунду: лирические сцены чередуются с картинами уличных праздников в духе комедии дель арте, в которые грубо вторгаются стычки враждующих кланов. Вместе с хореографом над постановкой работали художник-сценограф Джаффар Чалаби, художник по свету Брэд Филдс и художник по костюмам Ангелина Атлагич.

Один из главных драматический театров города — БДТ — покажет спектакль «Дядюшкин сон» со знаменитыми актерами Алисой Фрейндлих Олегом Басилашвили . В основе сюжета повести Федора Михайловича Достоевского — классическая коллизия: первая дама уездного города Мордасова, Мария Александровна Москалева, пытается выдать замуж за престарелого Князя К. свою дочь Зину против ее воли. В постановке Темура Чхеидзе «Дядюшкин сон» и комичен, и трагичен одновременно.

Александра Островского, В 2009 году за роль Князя К. Олег Басилашвили был награжден Российской национальной театральной премией «Золотая Маска» (номинация «Лучшая мужская роль»). Также в летнем репертуаре театра — постановки по произведениям Антона Чехова Ивана Вырыпаева и других классиков и современников.

Цветы, шашлык и паруса

Во время чемпионата северная столица порадует своих гостей и зрелищными фестивалями. Летом в портовом городе состоится зрелищный Балтийский морской фестиваль. Причала берегов Невы украсят сотни яхт и катеров. Можно будет полюбоваться не только на пестрые флаги судов, но и увидеть регату по академической гребле и соревнования по парусному спорту. Яхтенная школа порадует открытыми уроками управления моторными и парусными лодками.

Еще одно яркое событие — традиционный международный «Фестиваль цветов». «Парад цветов» с ретроавтомобилями, конными экипажами и цветочными платформами пройдет по Невскому проспекту, после чего на Дворцовой площади состоятся творческие состязания флористов. Главная площадь города утонет в цветочных фантазиях мастеров со всего света.

Всего перед началом спортивных мероприятий в городе высадили более 8 миллионов радующих глаз растений. К чемпионату городские улицы украсят 20 тысяч цветочных арок, каскадов и фигурных вазонов. Количество подвесных кашпо с цветущими растениями увеличат в три раза — до 400 тысяч.

В июне на фестивале национальных кухонь можно будет познакомиться с блюдами народов мира. Это и русские пироги, литовские «жямайчю», грузинские хачапури, узбекский плов, азербайджанский шашлык, армянский айлазан, экзотические кубинские блюда и испанская паэлья. Шеф-повара национальных ресторанов проведут мастер-классы и дегустацию.

Фестиваль ландшафтного искусства «Императорские сады России» будет проходить в этом году в Летнем саду в Санкт-Петербурге. Тема фестиваля этого года — «Цветочная ассамблея». Участники конкурса получат призы за лучшую цветочную композицию и лучшую садовую скульптуру.

Любители мощных мотоциклов и гитар смогут отправиться на международный байк-рок-фестиваль «Штолль-2018» в Лужском районе Ленинградской области. В программе: концерты рок-групп, конкурсы для мотоциклистов, парад мототехники, общение, отдых на природе.

Весь месяц в Петербурге насыщенными прогулками могут быть не только дни — чемпионат мира по футболу проводится в северной столице в сезон знаменитых белых ночей.