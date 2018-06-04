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В Новороссийске открывается фестиваль театров малых городов России
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В Новороссийске открывается фестиваль театров малых городов России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова объявил об открытии XVI Фестиваля театров малых городов России, который в понедельник стартует в Новороссийске. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Театра наций Юлия Гирба.
Собеседница агентства отметила, что фестиваль — одно из главных направлений деятельности Театра наций и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».
"За годы своего существования этот авторитетный театральный форум стал неотъемлемой частью театральной карты России. С 2010 года по инициативе художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова фестиваль стал ежегодным", — напомнила Гирба.
Она рассказала, что первым адресом Фестиваля театров малых городов была Москва. В 2004 году пятый по счету смотр переместился в город Лысьва, впоследствии четырежды принимавший фестиваль. В 2011 году местом проведения смотра был выбран город Балаково, затем «столицами» фестиваля театров становились Пятигорск, подмосковные города Коломна, Зарайск и Дубна, а также города Вольск Саратовской области и Тобольск Тюменской области.
В этом году фестиваль пройдет с 4 по 11 июня. На форум соберутся 16 творческих коллективов, в числе которых театры из Краснодарского края и Свердловской области, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии, Красноярского края. «Впервые в конкурсной программе примут участие театры из Минзелинска, Тары, Кинешмы, Нижнего Тагила, Мичуринска», — проинформировала собеседница ТАСС.
Она также сообщила, что жюри этого года возглавит народный артист России Игорь Скляр. По традиции, спектакли-победители будут представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра наций.
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