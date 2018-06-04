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Хубэйский фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу» на пекинской сцене
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Хубэйский фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу» на пекинской сцене 

ИА Синьхуа 14 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь
Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь
Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь
Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь
Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь
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