Хубэйский фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу» на пекинской сцене

Пекин, 3 июня / Синьхуа / — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ — Фольклорный мюзикл «Большой праздник Дуаньу», созданный на родине великого китайского поэта Цюй Юаня /ок. 340-278 до н.э. / — уезде Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/, был представлен сегодня на сцене Большого театра им. Мэй Ланфана в Пекине. Мюзикл является частью гастрольных показов в китайской столице лучших театральных постановок провинции Хубэй. Главная тема спектакля — культура традиционного китайского праздника Дуаньу с такими его неизменными атрибутами, как гонки лодок-драконов, жертвоприношение Цюй Юаню, приготовление цзунцзы. Фотографии Синьхуа/Лю Юнчжэнь