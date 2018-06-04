Кристина Орбакайте: Самородкам и новичкам в театре легче, чем мне

Кристина Орбакайте рассказала, как отметила свой очередной день рождения и как готовится к выходу на театральную сцену.

Кристина Орбакайте отметила день рождения — звезде исполнилось 47 лет. Праздник певица встретила не в Москве — в ее семье уже давно стало традицией отмечать главный день за границей.

— В прошлом году мы праздновали в Лос-Анджелесе, — рассказывает Кристина. — В этом году отправились в Чехию. Я не привыкла повторяться. Даже если встречаю день рождения в Москве, то всегда в разных местах и ресторанах. Один раз только повторилась, когда отмечала дважды на даче в Истре. Но потом страны и города стала менять. Мне так интересней.

Орбакайте уверяет, что возраста совсем не ощущает и в глубине души чувствует себя девочкой. Изменилось только одно — в последнее время она перестала строить планы на будущее. Потому как поняла: это делать бессмысленно.

— Теперь ничего не планирую: порой судьба дарит нам то, о чем ты даже подумать не мог, — говорит артистка. — В начале года, перед новогодними каникулами, я сказала своему директору, чтобы он не планировал весной длительные гастроли. В большой тур мне ехать совершенно не хотелось. Все, конечно, расстроились. Но что поделать — такое настроение было у меня. В тот момент я совершенно не знала, как повернется моя жизнь в дальнейшем. В результате в марте у меня появилось предложение сыграть в театре! А ведь еще год назад я предположить не могла, что такое произойдет. Поэтому сейчас в моей жизни наступил достаточно серьезный и ответственный момент. У меня сложная драматическая роль, все мои мысли заняты этим!

На сцену легендарного «Современника» Кристина планирует выйти уже в ближайшее время. Пока же артистка приступила к репетициям, которые проходят каждый день.

— Теперь приходится рационально жить, — говорит артистка. — Иногда забываю даже пообедать. У меня сорок страниц текста, который нужно выучить. Конечно, я волнуюсь. В моей творческой жизни есть три спектакля, но они были давно. Я очень много лет не решалась возобновить театральную деятельность. В спектакле я играю с Кириллом Сафоновым — мужем Саши Савельевой. У нас даже есть один поцелуй. Мы — опытные люди, знаем, как все надо показать. Хотя бывают моменты, когда режиссер говорит: «Сделайте так, как должно быть!»

Гонорары в театре значительно меньше, но артистку деньги не волнуют. Сейчас Орбакайте думает только о грядущей премьере. Певица не исключает, что ее начнут критиковать. Но к этому Кристина уже привыкла.

— Самородкам и новым персонажам на сцене легче, чем мне, — продолжает артистка. — Потому что их воспринимают зрители по-другому. Им интересно: «Откуда этот талант взялся, из какой глубинки?» А у меня с рождения все понятно. Меня постоянно критикуют. Я с этим живу и прекрасно себя чувствую.

Сейчас с критикой приходится справляться ее детям. Больше всего достается старшему — Никите. Но Орбакайте радуется: он в сложившейся ситуации ведет себя достойно.

— Конечно, и Никита, и Дени уже выросли, но для меня они все равно остаются маленькими, — продолжает звезда. — Я рада, что они выросли интересными людьми. Никита — рокер с романтичной душой. Дени 20 лет. Он по творческим стопам не пошел, но тоже увлекается современным искусством. Я радуюсь, когда на них смотрю, когда они рассказывают мне о своих успехах и достижениях.

Звезда признается, что уже готова стать бабушкой. Впрочем, Дени и Никита с этим не спешат.

— Если Бог подарит, я буду только счастлива, — улыбается звезда. — Я не боюсь совершенно стать бабушкой. Это происходит в нашей жизни со всеми. Когда женщина становится мамой, она понимает, что будет и бабушкой. Но пока что мои дети увлечены жизнью, творчеством и друг другом. И я их в этом поддерживаю.