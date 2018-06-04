Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области на Дальневосточном экономическом форуме

Народный артист России Владимир Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области, которая примет участие в Дальневосточном экономическом форуме в сентябре, сообщает kp.ru

Регион, не являющийся дальневосточным, впервые участвует в этом форуме. Кузбасс будет представлен на четырёх площадках. Машков проведёт стратегическую сессию по вопросам развития культуры в Кемеровской области.

«Кузбасс — это моя жизнь. Давайте вместе идти по пути роста и развития, чтобы Кузбасс стал самым прекрасным регионом страны», — сказал артист.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Машков стал почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.