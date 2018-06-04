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Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области на Дальневосточном экономическом форуме
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Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области на Дальневосточном экономическом форуме 

RT на русском 36 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Народный артист России Владимир Машков войдёт в состав делегации Кемеровской области, которая примет участие в Дальневосточном экономическом форуме в сентябре, сообщает kp.ru.
Регион, не являющийся дальневосточным, впервые участвует в этом форуме. Кузбасс будет представлен на четырёх площадках. Машков проведёт стратегическую сессию по вопросам развития культуры в Кемеровской области.
«Кузбасс — это моя жизнь. Давайте вместе идти по пути роста и развития, чтобы Кузбасс стал самым прекрасным регионом страны», — сказал артист.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Машков стал почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.
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