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Владимир Машков примет участие в Дальневосточном экономическом форуме
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Владимир Машков примет участие в Дальневосточном экономическом форуме 

АиФ Кузбасс 45 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Известный актер и врио губернатора Кузбасса встретились в Кемерове 2 июня, сообщает пресс-служба обладминистрации. Машков приехал в Кемеровскую область на Международный фестиваль детских любительских кукольных театров «Кукла в детских руках», который приурочен к 400-летнему юбилею Новокузнецка.
Сергей Цивилев пригласил Владимира Машкова принять участие в Дальневосточном экономическом форуме составе делегации от Кемеровской области. Впервые в истории мероприятия в форуме будет участвовать другой субъект РФ, помимо дальневосточных регионов. Кемеровская область будет представлена сразу на 4 площадках. Владимир Машков проведет стратегическую сессию, касающуюся вопросов развития культуры в Кузбассе.
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Афиша. Куда пойти на «Ночь искусств-2014» в Кемерове? В Новокузнецке пройдет конференция «Будущее промышленной безопасности 2018» Что делать, если ребенок потерялся?
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