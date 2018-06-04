Владимир Машков примет участие в Дальневосточном экономическом форуме 

Известный актер и врио губернатора Кузбасса встретились в Кемерове 2 июня, сообщает пресс-служба обладминистрации. Машков приехал в Кемеровскую область на Международный фестиваль детских любительских кукольных театров «Кукла в детских руках», который приурочен к 400-летнему юбилею Новокузнецка.
Сергей Цивилев пригласил Владимира Машкова принять участие в Дальневосточном экономическом форуме составе делегации от Кемеровской области. Впервые в истории мероприятия в форуме будет участвовать другой субъект РФ, помимо дальневосточных регионов. Кемеровская область будет представлена сразу на 4 площадках. Владимир Машков проведет стратегическую сессию, касающуюся вопросов развития культуры в Кузбассе.