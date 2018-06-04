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«Крокодил» шагает по ЯНАО. Президентский грант опять дал дорогу семейному театру
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«Крокодил» шагает по ЯНАО. Президентский грант опять дал дорогу семейному театру 

ИА Север-Пресс 37 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Проект «Школа семейного чтения и театра» в очередной раз получил президентский грант в размере около трех миллионов рублей.
Об этом сегодня, 4 июня, председатель регионального отделения «Союз женщин России» Ольга Беседина рассказала на пресс-конференции в ИА «Север-Пресс». Она отметила, что любые проекты, касающиеся воспитания детей в семье, заслуживают особого внимания.
«Школа семейного чтения» в третий раз получила президентский грант, это дорогого стоит», — подчеркнула куратор проекта.
На базе школы искусств создана театральная мастерская, в которой занимаются дети, взрослые и даже семьи. В репертуаре театра — уже два спектакля: «Крокодил» по сказке Корнея Чуковского и «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина.
Показ спектаклей продемонстрировал искренний интерес жителей города к семейному театру. Кроме того, это лучше способствует непринужденному дружескому общению. За это время труппа обновилась, увеличился её детский состав, появились новые семейные пары «родитель — ребёнок», играющие на одной сцене. Появились новые декорации и костюмы.
Теперь с этими постановками коллектив планирует гастролировать по округу. Уже осенью жители Аксарки увидят на сцене спектакль «Крокодил», а затем его представят жителям Лабытнанги. Также в окружной столице повторят «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина.
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