Теодор Курентзис может стать «Человеком года»

Худрук и дирижер Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис претендует на премию журнала GQ «Человек года-2018».

По итогам читательского голосования Курентзис может получить премию в категории «Продюсер года». В издании называют дирижера суперзвездой мировой музыкальной сцены и отмечают, что вместе с оркестром MusicAeterna он выступил в главных городах страны и завоевал множество наград.

Ранее пермский хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса получил международную премию Opera Awards.