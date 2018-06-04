Теодор Курентзис может стать «Человеком года» 

Худрук и дирижер Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис претендует на премию журнала GQ «Человек года-2018».
По итогам читательского голосования Курентзис может получить премию в категории «Продюсер года». В издании называют дирижера суперзвездой мировой музыкальной сцены и отмечают, что вместе с оркестром MusicAeterna он выступил в главных городах страны и завоевал множество наград.
Также за звание «Продюсер года» будут бороться продюсерская команда Никиты Михалкова, Леонида Верещагина и Антона Златопольского (картины «Легенда N 17», «Экипаж» и «Движение вверх»), представители Hype Film Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря ("Лето" Кирилла Серебренникова), продюсер и сценарист телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов и ведущие шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант и Александр Гудков.
Ранее пермский хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса получил международную премию Opera Awards.