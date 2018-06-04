Фото: в сквере у оперного театра вкопали арфу

В Новосибирске возле театра оперы и балета поставили новую скульптуру — теперь на площадке возле театра стоит арфа.

Сейчас арфа упакована в полиэтилен, а вокруг нее разрыта земля. В пресс-службе НОВАТа сообщили, что арфа стоит уже неделю, а когда завершится благоустройство и что в него будет входить кроме скульптуры, уточнить не смогли.

Увидеть арфу сейчас можно возле театра со стороны улицы Депутатской.

Одну из предыдущих скульптурных композиций в Новосибирске открыли в феврале — возле ТЦ «Амстердам» появился «Гвоздь».