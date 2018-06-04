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Фото: в сквере у оперного театра вкопали арфу
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Фото: в сквере у оперного театра вкопали арфу 

ngs.ru 49 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске возле театра оперы и балета поставили новую скульптуру — теперь на площадке возле театра стоит арфа.
Сейчас арфа упакована в полиэтилен, а вокруг нее разрыта земля. В пресс-службе НОВАТа сообщили, что арфа стоит уже неделю, а когда завершится благоустройство и что в него будет входить кроме скульптуры, уточнить не смогли.
Увидеть арфу сейчас можно возле театра со стороны улицы Депутатской.
Одну из предыдущих скульптурных композиций в Новосибирске открыли в феврале — возле ТЦ «Амстердам» появился «Гвоздь».
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