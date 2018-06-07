Гала‑концерт «Обнимитесь, миллионы!» прошел на фестивале Чайковского в Клину

В подмосковном Клину состоялось официальное открытие IV Международного фестиваля искусств имени Чайковского, открыл фестиваль гала-концерт «Обнимитесь, миллионы!», передает в четверг корреспондент РИАМО

«Мы сюда приглашаем основных, топовых людей, людей, которые нам дороги, с которыми у нас душевное совпадение. Программа (фестиваля — ред.) формируется именно из того, что хотели, что есть в душе, что хотелось бы реализовать. Мы открыты к предложениям, мы не диктуем, а только принимаем и помогаем реализовать», — сказала советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева

Как отметил Сладковский, он совместно с государственным симфоническим оркестром Татарстана выступает на площадке фестиваля впервые.

«Самое главное — это то, где мы играем, потому что это место — святыня для любого музыканта. Здесь, конечно, уникальная атмосфера, намоленность, близость к Петру Ильичу ( Чайковскому — ред.)», — сказал Мацуев.

Как отметила Хаматова, в этом году она выступает в творческом тандеме вместе с австрийским чтецом Йоханнесом Кришем, который со сцены прочитает произведение Шиллера — оду «К радости» на языке оригинала. Хаматова выступит в роли переводчика.

«Я очень рад быть здесь. Благодарю за приглашение. Большая привилегия здесь быть сегодня, представить свою страну в России с этим стихотворением», — добавил Криш.

Участники фестиваля поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку в развитии фестиваля.

Также перед церемонией официального открытия участники фестиваля высадили дерево на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Петра Чайковского.