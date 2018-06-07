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Гала‑концерт «Обнимитесь, миллионы!» прошел на фестивале Чайковского в Клину
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Гала‑концерт «Обнимитесь, миллионы!» прошел на фестивале Чайковского в Клину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Клину состоялось официальное открытие IV Международного фестиваля искусств имени Чайковского, открыл фестиваль гала-концерт «Обнимитесь, миллионы!», передает в четверг корреспондент РИАМО.
В торжественном мероприятии принимают участие народный артист России Денис Мацуев, народная артистка России Чулпан Хаматова, австрийский чтец Йоханнес Криш, дирижер Александр Сладковский и другие.
«Мы сюда приглашаем основных, топовых людей, людей, которые нам дороги, с которыми у нас душевное совпадение. Программа (фестиваля — ред.) формируется именно из того, что хотели, что есть в душе, что хотелось бы реализовать. Мы открыты к предложениям, мы не диктуем, а только принимаем и помогаем реализовать», — сказала советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.
Как отметил Сладковский, он совместно с государственным симфоническим оркестром Татарстана выступает на площадке фестиваля впервые.
«Самое главное — это то, где мы играем, потому что это место — святыня для любого музыканта. Здесь, конечно, уникальная атмосфера, намоленность, близость к Петру Ильичу (Чайковскому — ред.)», — сказал Мацуев.
Как отметила Хаматова, в этом году она выступает в творческом тандеме вместе с австрийским чтецом Йоханнесом Кришем, который со сцены прочитает произведение Шиллера — оду «К радости» на языке оригинала. Хаматова выступит в роли переводчика.
«Я очень рад быть здесь. Благодарю за приглашение. Большая привилегия здесь быть сегодня, представить свою страну в России с этим стихотворением», — добавил Криш.
Участники фестиваля поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку в развитии фестиваля.
Также перед церемонией официального открытия участники фестиваля высадили дерево на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Петра Чайковского.
IV Международный музыкальный фестиваль искусств Петра Чайковского проходит с 5 по 11 июня в Клину в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского. В программе IV фестиваля — Денис Мацуев в гала-концерте 7 июня, Юрий Башмет со спектаклем «Страсти по Пиковой даме» 8 июня, Олег Меньшиков со спектаклем «Чайковский» Театра имени Ермоловой 10 июня, Дмитрий Маликов со спектаклем «Перевернуть игру» и Дмитрий Бертман с премьерой спектакля «Мазепа» театра «Геликон-опера» 11 июня.
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