Губернатор Подмосковья поблагодарил артистов, которые выступят на фестивале Чайковского

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании рассматривались вопросы, связанные с благоустройством дворов, поддержанием чистоты и порядка в подъездах, своевременным вывозом мусора. В ходе встречи глава региона напомнил, что на этой неделе в Клину открывается IV Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского.

«Фестиваль привлекает большое внимание. Могу сказать, что уже билеты распроданы, и я очень надеюсь, что и в этот раз мы проведем его на высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наших звезд — Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Чулпан Хаматову и тех, кто будет выступать на сцене в эти дни. Фестиваль пройдет с 5 по 11 июня. Надеюсь, он принесет много доброго, интересного, много творчества», — сказал Воробьев.

Четвертый международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину с 5 по 11 июня. В этом году фестиваль станет частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Первые дни фестиваля станут днями Франции.

В этом году на фестивале выступят как постоянные участники — Денис Мацуев, Дмитрий Бертман , Юрий Башмет, так и новые. В частности, художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народный артист РФ Олег Меньшиков представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора.