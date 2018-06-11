Московский театр им. Ермоловой впервые принял участие в Международном фестивале Чайковского

Публике представлена специальная версия спектакля «Чайковский». В роли «от автора» выступил художественный руководитель театра, народный артист России Олег Меньшиков , прочитавший отрывки из писем и дневников композитора.

"Когда нам предложили поучаствовать в этом замечательном фестивале, мы сказали себе: «Ребята, надо!». Мы переработали практически весь спектакль, потому что есть пьесы, не предназначенные для open air. Но мы сделали это, — сказал Олег Меньшиков. — Есть люди, которыми гордится нация, народ, страна, а есть люди, которыми гордится мир. Петр Ильич — это тот человек. Мы хотели поклониться гению Чайковского и назвали всю эту историю «Один день из жизни Петра Ильича».

Специально для этого проекта артист театра Сергей Кемпо написал композицию по письмам и дневникам композитора. Олег Меньшиков рассказал, что при подготовке постановки создатели объединили эти фрагменты со сценарием Юрия Арабова , по которому поставлен спектакль.

"Это спецпроект — формат, специально созданный для фестиваля, потому что драматический спектакль, требует особой световой картинки, — обратила внимание советник Губернатора Подмосковья по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева . — Я очень надеюсь, что дальше мы будем делать что-то, связное с драматическим театром. Мы попросили бы стать таким же резидентом нашего фестиваля Олега Меньшикова, какими уже являются постоянные наши участники".

В общении с журналистами Олег Меньшиков отметил высокий уровень организации мероприятия: «Организовано все блистательно. Это колоссальный труд. И я желаю продолжать его».