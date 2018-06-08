Участники фестиваля Чайковского в Клину поблагодарили Воробьева за поддержку мероприятия

Артисты, участвующие в IV Международном музыкальном фестивале искусств имени Чайковского, который проходит в подмосковном Клину, поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку мероприятия.

«Я знаю, что губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал фестиваль Чайковского главным культурным событием в регионе. Такая поддержка — очень ценный вклад в развитие культуры, фестиваль растет с каждым годом и у него блестящее будущее», — сказал Мацуев.

Сладковский поблагодарил Воробьева, а также советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиеву за приглашение участвовать в фестивале.

«Я с сожалением еду из Клина, потому что мне нужно уезжать в Татарстан, но я с невероятно счастливым чувством буду взлетать, потому что мы в Клину чувствовали себя как дома. Я считаю, что это невероятное достижение людей, которые этот фестиваль поддерживают, которые его делают, которые в нем участвуют», — сказал Сладковский.

Он отметил, что отношение губернатора, с которым Сладковский знаком лично, к этому мероприятию «совершенно фантастическое».

«То, что делает губернатор для развития этого важнейшего сегмента — развития культуры целого региона — нам очень близко, понятно и мы всецело поддерживаем приглашение и с радостью приехали в Клин», — добавил дирижер.