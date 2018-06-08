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Участники фестиваля Чайковского в Клину поблагодарили Воробьева за поддержку мероприятия
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Участники фестиваля Чайковского в Клину поблагодарили Воробьева за поддержку мероприятия 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Артисты, участвующие в IV Международном музыкальном фестивале искусств имени Чайковского, который проходит в подмосковном Клину, поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку мероприятия.
Седьмого июня в Клину состоялось официальное открытие IV Международного фестиваля искусств имени Чайковского. В торжественном мероприятии приняли участие народный артист России Денис Мацуев, народная артистка России Чулпан Хаматова, австрийский чтец Йоханнес Криш, дирижер Александр Сладковский и другие.
«Я знаю, что губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал фестиваль Чайковского главным культурным событием в регионе. Такая поддержка — очень ценный вклад в развитие культуры, фестиваль растет с каждым годом и у него блестящее будущее», — сказал Мацуев.
Сладковский поблагодарил Воробьева, а также советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиеву за приглашение участвовать в фестивале.
«Я с сожалением еду из Клина, потому что мне нужно уезжать в Татарстан, но я с невероятно счастливым чувством буду взлетать, потому что мы в Клину чувствовали себя как дома. Я считаю, что это невероятное достижение людей, которые этот фестиваль поддерживают, которые его делают, которые в нем участвуют», — сказал Сладковский.
Он отметил, что отношение губернатора, с которым Сладковский знаком лично, к этому мероприятию «совершенно фантастическое».
«То, что делает губернатор для развития этого важнейшего сегмента — развития культуры целого региона — нам очень близко, понятно и мы всецело поддерживаем приглашение и с радостью приехали в Клин», — добавил дирижер.
IV Международный музыкальный фестиваль искусств Петра Чайковского проходит с 5 по 11 июня в Клину в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского. На фестивале выступит Юрий Башмет со спектаклем «Страсти по Пиковой даме», Олег Меньшиков представит спектакль Театра имени Ермоловой «Чайковский», Дмитрий Маликов — спектакль «Перевернуть игру». Дмитрий Бертман подготовил премьеру спектакля «Мазепа» театра «Геликон-опера».
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