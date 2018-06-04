Актер и музыкант Тимур Миргалимов найден мертвым

Актер вологодского Театра юного зрителя и участник группы «Проект „Изоляция“» Тимур Миргалимов найден мертвым в комнате общежития в Вологде. Об этом сообщает информационный портал cpv.ru.

Причина смерти, дата и место похорон артиста пока не раскрываются. Миргалимову было 43 года.

Тимур Миргалимов получил актерское образование в Казанском театральном училище в 1994 году. В Вологду он переехал в 2009-м после смерти первой жены. Артист играл в таких спектаклях, как «Алые паруса», «д’Артаньян», «Огниво», «12 стульев» и «Дубровский». В «Проекте „Изоляция“» Миргалимов выступал автором и исполнителем песен.