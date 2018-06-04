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«Золотая маска» — почти как Кубок Гагарина — Константин Кучикин
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«Золотая маска» — почти как Кубок Гагарина — Константин Кучикин 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», хабаровский ТЮЗ стал обладателем главной театральной премии страны «Золотая маска». Он был удостоен специального приза «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого „Детство“ средствами целостного актерского ансамбля». Сегодня в стенах ТЮЗа побывал губернатор края Вячеслав Шпорт, который поздравил руководителя театра Константина Кучикина и актёров с этой победой. Встреча прошла в тёплой, дружеской обстановке за чашкой чая.
— Вы уже не в первый раз участвуете в главной театральной премии страны и с достоинством защищаете честь не только своего театра, но и всего края, — подчеркнул Вячеслав Шпорт. — Благодаря таким достижениям о Хабаровске и нашем регионе знают всё больше народу. Совсем недавно ТЮЗ одержал победу также в номинации «Новация» на фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит», с чем театр от всей души поздравляю.
Руководитель ТЮЗа и режиссёр спектакля «Детство» Константин Кучикин напомнил губернатору, что на «Золотой маске» ТЮЗу пришлось бороться со многими именитыми театрами страны, но артисты с достоинством выдержали конкуренцию.
— Избалованная московская публика не так легко поддается обаянию спектакля, — сказал Константин Кучикин. — Поэтому, когда мы ехали на «Золотую Маску» с нашим «Детством», очень волновались. Была задача просто показать спектакль достойно, сохранив все его компоненты, на чужой сценической площадке. Особенно нам удался третий показ, на котором как раз и присутствовали критики.
По мнению режиссёра, главная ценность победы в том, что она добывалась исключительно своими доморощенными кадрами.
— Можно, наверное, заполучить известного столичного режиссёра, купить актёров и с ним что-то выиграть, но мы пошли другим путём, — продолжает Константин Кучикин. — Показали дальневосточный характер и доказали, что не боги горшки обжигают. По мне победа на «Золотой маске» — это по значимости равносильно тому, что Кубок Гагарина по хоккею выиграть.
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