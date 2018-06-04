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Молодёжный театр приготовил для волгоградцев свои лучшие спектакли
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Молодёжный театр приготовил для волгоградцев свои лучшие спектакли 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский молодежный спектакль приготовил для зрителей свои лучшие спектакли и три премьеры — «Синий платочек», «Двенадцатая ночь» и «Свидригайлов».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, постановки можно посмотреть в течение июня. Театр покажет комедии «Чудики», «Любовь со взломом», «Мой век», «Ещё один Джексон моей жены», «Забавный случай», поставленные по русской классике, «Жизнь в вопросах и восклицаниях» по Чехову, «Записки сумасшедшего» по произведению Гоголя, «Банкрот» Островского и другие спектакли.
21 июня в театре состоится бенефис известной актрисы Зои Соколовой. В этот день она выйдет на сцену в роли бабушки Ксении Петровны в спектакле «Синий платочек».
Отметим, билеты можно оплатить наличными, банковской картой и на сайте театра. Чтобы приобрести их онлайн, нужно всего лишь зайти в раздел «Афиша», выбрать спектакль и места в зрительном зале. После этого на указанный e-mail придут билеты, которые надо распечатать и предъявить на входе в театр.
Добавим, в театре созданы условия для посещения спектаклей людьми с ограниченными возможностями. После ремонта вход приспособлен для маломобильных групп населения.
Справки по телефону: 8 (8442) 38-17-52 и 8-995-407-17-52.
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