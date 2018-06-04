Как прошел фестиваль губернских театров

Для участия в ней было отобрано почти сорок студентов из театральных вузов Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и Ярославля, а также молодые актеры химкинского театра "Наш дом". В Орехово-Зуево главной "аудиторией" для них стала известная далеко за пределами родного города Детская школа искусств им. Якова Флиера, в столице — репетиционные залы и Малая сцена Московского Губернского театра.

— Практически в каждом вузе, которому мы предложили отправить студентов на фестиваль, не верили, что это можно сделать бесплатно, — признаётся арт-директор фестиваля Ольга Галахова. — Министерства культуры — федеральное и Московской области — взяли на себя все расходы, включая дорогу. И нам было странно, когда некоторые региональные театральные школы отказались от такой редкой возможности для своих студентов, мотивируя тем, что у них экзамены. Ведь не секрет, что общение с такими мастерами, как Сергей Безруков, Григорий Козлов Николай Коляда , знакомство с их спектаклями, которые эти ребята вряд ли смогут увидеть где-то ещё — это такой стимул, с которым по эффективности не сравнится никакая традиционная аудиторная учёба. Мы постарались пригласить людей, владеющих редким даром раскрывать творческий потенциал. Наша задача была организовать эту встречу с уникальными личностями. Михаил Чехов говорил о своих учителях — они учили собой. Это же можно сказать и о тех, кто работал с нашими студентами. А как они используют полученный от них импульс зависит только от самих ребят.

"Академическому" блоку образовательной программы мог бы позавидовать любой из ведущих театральных вузов страны. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский вместе со студентами попытался представить, каким должно быть современное театральное образование. Профессор МГИМО Нармин Ширалиева , в прошлом известная телеведущая канала "Культура", а ныне советник по культуре губернатора Московской области, познакомила ребят с механизмами Формирования имиджа театра через СМИ. К. С. Станиславскому и его "Системе" в реалиях сегодняшнего театра были посвящены сразу две лекции известных театральных критиков — историка театра Риммы Кречетовой (автора книги о К. С. для серии "Жизнь замечательных людей") и профессора Школы-студии МХАТ Ольги Егошиной.

— В этих ребятах жажда знаний била ключом, а это — одно из самых ценных качеств в человеке, — поделилась с нами своими впечатлениями профессор ГИТИСа Нина Шалимова. — Мы говорили с ними об этюдном методе на примере выдающихся режиссёров трёх поколений: Марии Осиповны Кнебель — ученицы П. А. Маркова, Анатолия Васильева — ученика Кнебель, и Евгения Гельфонда — ученика Васильева. И то, как ребята слушали, как вступали в полемику, многое говорит об их преданности выбранной профессии.

"Практический" блок строился на мастер-классах режиссёров, спектакли которых принимали участие в фестивале. И что интересно — все они являются не просто худруками, но — создателями театров, каждый из которых — заметное явление в российском театральном пространстве. Николай Коляда, основатель "Коляда-театра", поведал студентам о том "чему верить в современном театре". Григорий Козлов, создатель питерского театра "Мастерская", вместе со своими артистами Софьей Карабулиной и Антоном Момотом , сыгравшим главные роли в показанном на фестивале спектакле "Тихий Дон", провёл "Тренинг современного актёра". А Сергей Безруков, которому своим существованием обязан Московский Губернский театр, провёл мастер-класс по художественному слову. Причём начал он его без пяти минут полночь, после того, как отыграл на сцене родного театра один из лучших своих спектаклей — "Высоцкий".

— Фестивальная жизнь — это не только спектакли, но и возможность чему-то научиться, — убеждён худрук "Фабрики Станиславского" Сергей Безруков. — Становление актёра в профессии — очень сложный, многогранный процесс. Театральная школа это своего рода "фабрика", где куются кадры. Конечно неделя слишком небольшой срок для серьёзного обучения. Задача этой программы в ином — пробудить к жизни то зёрнышко, которое скрыто в каждом из этих ребят, чтобы дальше его могли прорастить их педагоги. Тренингов было много — хороших и разных. Они необходимы актёру для того, чтобы он смог почувствовать себя на сцене абсолютно свободным. Без ощущения внутренней свободы невозможно проникновение в образ, который он создаёт на сцене. Я специально не использую слово "играет". "Создавать" — это когда рождается нечто живое.

Я вёл мастер-класс по художественному слову, потому что очень люблю это искусство. Когда стихи читает сам автор, ему важно донести до слушателя его ритм, мелодию: вслушайтесь, как читают Маяковский, Есенин или Бродский. Если бы у меня была машина времени, я обязательно воспользовался бы ею, чтобы услышать, как читает свои стихи Пушкин. Или как звучат гекзаметры "Илиады" из уст великого Гомера. А вот когда читает артист, то важны те личностные интонации, которыми он может оживить не им написанный текст. Вот отбором "красок" мы с ребятами и занимались почти до рассвета.

Теория, как известно, без практики мертва, так что самым продолжительным и самым интенсивным был, если можно так выразиться, блок творческий — тренинги по актёрской импровизации, которые вёл не обычный педагог, а актёр и режиссёр Московского театра на юго-западе Максим Драченин , придумавший игру, успевшую в этом сезоне покорить всю театральную Москву — "Импровизационный батл".

— Актёрская импровизация — непростой жанр. В игровой форме осваивать его гораздо легче, — раскрывает свои педагогические секреты Максим Драченин, — организм сбрасывает зажим и всё происходит как бы само собой. — Конечно, ребятам было трудно. Не только потому, что раньше они с таким не сталкивались. В импровизации очень важно чувство партнёра, когда играют команды театров, их участники знают друг друга не один год, вместе играют в спектаклях, а у наших студентов на притирку друг к другу была всего неделя. Но они справились! Это — главное.

В необычной фестивальной "школе" и экзамен был необычным. На церемонии закрытия фестиваля, после того, как были вручены все награды и сказаны все слова признательности, ребята разыграли свой "Импровизационный батл". Игра есть игра. Зрители с увлечением следили за сражением. А вот ребятам приходилось в экстремальных условиях использовать все свои природные таланты и приобретённые навыки — умение распределиться на сцене, память физических действий, логику смены обстоятельств. Под хохот зрительного зала они превращали пододеяльник в весло, горшок в велосипед, а люк в батут. Экзамен сдали все!