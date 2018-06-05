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Квест по сказкам Пушкина проведут в библиотеке №26 Ховрина
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Квест по сказкам Пушкина проведут в библиотеке №26 Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 5 июня 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, в библиотеке №26 района Ховрино пройдет мероприятие «В стране Лукоморья». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа.
«Это праздник великого русского поэта, родоначальника великой русской литературы, до сего дня никем не превзойденного ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли. В нашей библиотеке пройдет сказочный квест по мотивам произведений Пушкина», — уточняется в сообщении.
Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. Начало в 16.00, вход свободный. (ео)
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