О любимых женщинах Александра Пушкина расскажут в Омске

6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. В России этот день стал Пушкинским, отмечают его, по традиции, литературными мероприятиями. Однако главная библиотека Омской области, которая носит имя великого русского поэта, подготовила разнообразную программу. Она будет идти с 10.00 до 15.00. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Гости увидят фрагменты советских и российских фильмов по произведениям А. С. Пушкина, в том числе первый отечественный фильм о Пушкине (1910 г.); примут участие в работе рукописной мастерской, где каждый посетитель сможет самостоятельно воспроизвести факсимиле поэта, повторить контуры его рисунков, попытаться написать каллиграфическим почерком по образцу рукописи эпохи Пушкина, нарисовать профиль поэта по существующим художественным канонам. Конечно же, состоится знакомство с изданиями, представленными на книжно-иллюстративных выставках и многое другое.