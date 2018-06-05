Ещё
О любимых женщинах Александра Пушкина расскажут в Омске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

О любимых женщинах Александра Пушкина расскажут в Омске 

АиФ-Омск 5 июня 2018
Фото: АиФ-Омск
6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. В России этот день стал Пушкинским, отмечают его, по традиции, литературными мероприятиями. Однако главная библиотека Омской области, которая носит имя великого русского поэта, подготовила разнообразную программу. Она будет идти с 10.00 до 15.00. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Гости увидят фрагменты советских и российских фильмов по произведениям А. С. Пушкина, в том числе первый отечественный фильм о Пушкине (1910 г.); примут участие в работе рукописной мастерской, где каждый посетитель сможет самостоятельно воспроизвести факсимиле поэта, повторить контуры его рисунков, попытаться написать каллиграфическим почерком по образцу рукописи эпохи Пушкина, нарисовать профиль поэта по существующим художественным канонам. Конечно же, состоится знакомство с изданиями, представленными на книжно-иллюстративных выставках и многое другое.
В 14.00 «Пушкинка» приглашает гостей библиотеки в конференц-зал на литературно-музыкальный вечер «О, память сердца, или Адресаты любовной лирики Пушкина», посвящённый 219-годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. В программе вечера примут участие: Николай Сурков, актёр Омского государственного академического театра драмы, студенты музыкального училища им. В. Я. Шебалина и музыкально-педагогического колледжа. Вход свободный.
АиФ-Омск: последние новости
Большие гастроли. Театр им. Золотухина привёз в Омск шесть спектаклей В поисках хвоста. Как малыши учили мышей добру в «Студии» Л. Ермолаевой» О любви и престарелых Дон Жуанах. В Пятом театре вновь премьера
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Ляпы в советских кинохитах10
Неожиданные родственные связи звезд
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение