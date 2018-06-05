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Программа «Гордись, Россия, ты миру Пушкина дала!» соберет детей в Измайлове
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Программа «Гордись, Россия, ты миру Пушкина дала!» соберет детей в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 5 июня 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина будет посвящено познавательное мероприятие для юных москвичей.
Праздничную программу «Гордись, Россия, ты миру Пушкина дала!» библиотека №83 района Измайлово проведет 6 июня на открытой площадке. Мероприятие посвящено Дню русского языка в России и Дню рождения А. С. Пушкина.
Гости литературного мероприятия совершат в этот день путешествие в таинственный мир пушкинских сказок и примут участие в викторинах и конкурсе «Знатоки и ценители пушкинского творчества». Каждый желающий также сможет прочитать любимые стихи поэта, стать участником игры-рассуждения «С какими вопросами обратились бы к гению русской поэзии лично вы?».
А вот в читальном зале библиотеки предложат ребятам презентацию проекта «Это имя знакомо нам с детства». Они станут участниками театра-экспромта «По дорогам сказок А. С. Пушкина». Тематическая подборка книг автора и акция «Книга в подарок» также будут организованы в рамках мероприятия.
Начало программы в 12 часов.
Адрес: 7-я Парковая ул., д. 27.
Вход свободный.
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