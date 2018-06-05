Программа «Гордись, Россия, ты миру Пушкина дала!» соберет детей в Измайлове

Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина будет посвящено познавательное мероприятие для юных москвичей.

Праздничную программу «Гордись, Россия, ты миру Пушкина дала!» библиотека №83 района Измайлово проведет 6 июня на открытой площадке. Мероприятие посвящено Дню русского языка в России и Дню рождения А. С. Пушкина.

Гости литературного мероприятия совершат в этот день путешествие в таинственный мир пушкинских сказок и примут участие в викторинах и конкурсе «Знатоки и ценители пушкинского творчества». Каждый желающий также сможет прочитать любимые стихи поэта, стать участником игры-рассуждения «С какими вопросами обратились бы к гению русской поэзии лично вы?».

А вот в читальном зале библиотеки предложат ребятам презентацию проекта «Это имя знакомо нам с детства». Они станут участниками театра-экспромта «По дорогам сказок А. С. Пушкина». Тематическая подборка книг автора и акция «Книга в подарок» также будут организованы в рамках мероприятия.

Начало программы в 12 часов.

Адрес: 7-я Парковая ул., д. 27.

Вход свободный.