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В библиотеке № 101 поговорили о произведениях Пушкина
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В библиотеке № 101 поговорили о произведениях Пушкина 

Управа района Косино-Ухтомский 7 июня 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В прошедшую субботу в библиотеке № 101 отметили день рождения великого поэта Александра Пушкина. Юные читатели поговорили о произведениях А. Пушкина, ответили на вопросы библиотекаря, а также нарисовали иллюстрации к полюбившимся ими сказкам.
Библиотекарь Станислав Секретов рассказал своим маленьким слушателям о том, как поэт провел свое детство, кто и какую роль сыграл в становлении его взглядов и убеждений.
После увлекательного рассказа читатели отвечали на вопросы викторины. Например, каких работников искал поп на базаре? Или, как звали жениха царевны из «Сказки о мертвой царевне…»? Таких вопросов было много. Ответив на вопросы викторины, ребята получили другое задание. Им нужно было завершить фразу, выбрав один вариант ответа из трех предложенных. В конце встречи дети нарисовали иллюстрации к любимым сказкам.
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