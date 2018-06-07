В библиотеке № 101 поговорили о произведениях Пушкина

В прошедшую субботу в библиотеке № 101 отметили день рождения великого поэта Александра Пушкина. Юные читатели поговорили о произведениях А. Пушкина, ответили на вопросы библиотекаря, а также нарисовали иллюстрации к полюбившимся ими сказкам.

Библиотекарь Станислав Секретов рассказал своим маленьким слушателям о том, как поэт провел свое детство, кто и какую роль сыграл в становлении его взглядов и убеждений.

После увлекательного рассказа читатели отвечали на вопросы викторины. Например, каких работников искал поп на базаре? Или, как звали жениха царевны из «Сказки о мертвой царевне…»? Таких вопросов было много. Ответив на вопросы викторины, ребята получили другое задание. Им нужно было завершить фразу, выбрав один вариант ответа из трех предложенных. В конце встречи дети нарисовали иллюстрации к любимым сказкам.