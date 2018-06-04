О любви и престарелых Дон Жуанах. В Пятом театре вновь премьера

Александра Островского давно уже называют классиком русской драматургии. И хотя написаны его пьесы больше ста лет назад, до сих они звучат актуально, ведь затрагивают вечные темы.

Что лучше — брак со старым и нелюбимым, но богатым, или с молодым-красивым, к кому и сердце лежит, но у которого нет шансов на сколько-нибудь приличное содержание? Много ли современных девушек выберут сердце? Вот так же было и во времена Островского, который описал типичную для своего времени ситуацию.

Сто лет назад — как сейчас

Обедневшее семейство Кругловых, состоящее из вдовы купца Дарьи Федосеевны и её дочери Агнии, не знает, как поступить сразу с двумя женихами. Друг бывшего мужа Кругловой, богатый купец Ермил Зотыч Ахов вдруг решил посвататься к Агнии, в то время как сама Агния неравнодушна к молодому племяннику Ахова Иполлиту. Однако шансов на то, что честному трудяге-приказчику дядя когда-нибудь положит достойное жалование, практически никаких — уж больно Ахов любит свои денежки.

« Уж очень он за свою хлеб-соль обидчик! Его куском-то подавишься; он им тебя раз десять в день-то попрекнёт. Ему, кажись, кабы можно из рабочего дня-то два сделать, так он был бы рад-радостью», — говорит об Ахове Феона, приживалка.

Чем в итоге закончится интрига с женихами? Удастся ли робкому Ипполиту взять верх над дяденькой, как он обещал Агнии? Всё станет понятно лишь в самом конце, потому что ни сама Агния, ни её мама, на выбор которой полагается девушка, мечутся, не зная, какой же выбор будет правильным….

Осовремененная классика

Почему Пятый театр, известный своими авангардными постановками, вдруг обратился к русской классике? Режиссёр Андрей Любимов говорит, что поставил эту пьесу, в первую очередь, ради молодых актёров, которых сейчас в Пятом довольно много. Не случайно спектакль играют двумя составами, а у главной героини Агнии так и вовсе три исполнительницы. Только Татьяна Казакова будет играть Круглову во всех спектаклях.

«Островский — актёрский автор. Хотелось бы, чтоб в нашей постановке в первую очередь были видны актёры, чтобы состоялось пиршество актерского существования. Пьесы Островского — прекрасный материал для актёрского развития, хорошая школа», — рассказал режиссёр.

Стоит отметить, что в Пятом классику Островского немного подретушировали. Во-первых, убрали из речи явные анахронизмы, не понятные нынешнему поколению. Во-вторых, прямо-таки авангардно одели Агнию. Если костюмы всех остальных героев можно считать условной стилизацией под позапрошлый век, то главная героиня в шортиках — это прямо ноу-хау.

Да, Любимов объяснял журналистам, что шить нынче «кринолины» — удовольствие дорогое, да и ходить в платьях с корсетами не все смогут. Мало ходить, в них играть надо, а дыхание в корсете совсем другое, трудно правильно выстраивать звуковой посыл. С этим не поспоришь. Но шортики…

В целом «ретушь» спектакля, который, как черно-белое старое кино, раскрасили в яркие цвета, придала ему интереса. Так, новый цвет обрела сонная и малахольная кухарка Кругловых Маланья, превратившись во влюблённую в Ахова особу. Интересной, отнюдь не бесцветной и затюканной мужем-изувером женщиной предстаёт Круглова. Актёры внесли в своих героев современную нотку, и спектакль наверняка понравится молодёжи.

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