В год 80-летия Владислава Крапивина в Свердловской области запланирована целая серия творческих мероприятий

В Свердловской области пройдет серия мероприятий, приуроченных к юбилею почетного гражданина Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области, командора отряда «Каравелла», писателя Владислава Крапивина . Напомним, 14 октября ему исполнится 80 лет.

Так, завершен прием рукописей претендентов на Международную детскую литературную премию В. П. Крапивина-2018. На конкурс поступило 281 произведение, 237 из которых получили допуск. В этом сезоне в творческом состязании участвуют авторы из 13 стран. Длинный список премии литературный совет объявит до 10 сентября. Напомним, что по решению министерства культуры Свердловской области количество премий было увеличено с четырех до пяти. Размер каждой премии составляет 50 тысяч рублей.

«Сейчас по итогам премии мы называем лучшего детского писателя не только по мнению официального взрослого жюри, есть еще детский писатель, которого выбирает детское жюри и детский писатель, которого выбирает сам Владислав Крапивин. Критерии отбора у детей очень отличаются от тех, что предлагают заслуженные литературоведы. Детям важно эмоционально включиться в текст, чтобы было интересно, они не замечают стилистических ошибок, а психологические переживания — это больше для более взрослого читателя», — сказала командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, также будет обсужден вопрос о постановке произведений Владислава Крапивина на театральной сцене.

«Нам бы хотелось, чтобы была возможность современными уральскими драматургами осуществить постановку тех произведений Владислава Крапивина, которые наиболее востребованы и любимы детьми, тех работ писателя, которые в первую очередь спрашивают в библиотеке, на сцене, например, театров юного зрителя, в молодежных театрах, которые есть у нас в области, в театрах кукол. Нужно, чтобы это стало достоянием еще большей детской аудитории. Эту инициативу мы планируем обсудить и с Владиславом Крапивиным», — сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина

Также до 25 августа продолжается прием заявок на участие в первом городском открытом конкурсе детских и молодежных литературных произведений, посвященных историческим памятникам Екатеринбурга и 80-летию почетного гражданина, писателя Владислава Крапивина, «Лоцман». Кроме того, запланировано проведение областных творческих конкурсов, литературных встреч, выставок, программ летнего чтения, уличных акций. Многие ежегодные масштабные мероприятия будут посвящены жизни и творчеству командора, среди них — Неделя детской и юношеской книги, Региональный фестиваль неПрочитанных книг для детей и юношества и областная акция тотального чтения «День чтения».

«Еще один интересный проект запланирован на осень — это акция «Поздравь командора». Она пройдет совместно с компанией «Почта России» . Мы предлагаем ребятам создать авторские открытки по мотивам произведения Владислава Крапивина. Будет издаваться ограниченный тираж, в который попадут три лучшие открытки. Все участники получат право поздравить на этих открытках Владислава Крапивина, а «Почта России» берет на себя бесплатную их доставку командору. Впоследствии планируется ежегодный выпуск тиража, который будет приходить Владиславу Крапивину с поздравлениями», — сказала директор Свердловской областной библиотеки Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В. П. Крапивина Неля Жамалетдинова.

Отметим, что литературные произведения Владислава Крапивина — это один из символов Свердловской области, изучению и популяризации творчества писателя уделяется серьезное внимание.