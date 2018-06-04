Первый выпускной спектакль воронежской «Школы Театр» покажут 10 июня

В «Школе Театр» готовятся к показу выпускного спектакля — постановки «Кеды» по пьесе молодого петербургского драматурга Любови Стрижак

Участники проекта готовились к этому дню восемь месяцев, постигая основные театральные дисциплины с помощью ведущих актеров воронежских театров. 10 июня пройдет спектакль выпускников лаборатории Елены Гладышевой , а в конце июня свой проект покажут участники лаборатории Юрия Смышникова

«Спектакль «Кеды» — это история трёх друзей, которые, будучи в достаточно взрослом возрасте, до сих пор не знают, кто они и для чего пришли в этот мир. Они боятся ответственности и не хотят быть похожими на своих родителей. По словам автора, такие есть в каждом поколении. По сюжету пьесы, главный герой пошел в магазин за кедами, и этот простой поступок изменил его жизнь», — говорят организаторы.

Спектакль можно посмотреть совершенно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.