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Первый выпускной спектакль воронежской «Школы Театр» покажут 10 июня
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Первый выпускной спектакль воронежской «Школы Театр» покажут 10 июня 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
В «Школе Театр» готовятся к показу выпускного спектакля — постановки «Кеды» по пьесе молодого петербургского драматурга Любови Стрижак.
Участники проекта готовились к этому дню восемь месяцев, постигая основные театральные дисциплины с помощью ведущих актеров воронежских театров. 10 июня пройдет спектакль выпускников лаборатории Елены Гладышевой, а в конце июня свой проект покажут участники лаборатории Юрия Смышникова.
«Спектакль «Кеды» — это история трёх друзей, которые, будучи в достаточно взрослом возрасте, до сих пор не знают, кто они и для чего пришли в этот мир. Они боятся ответственности и не хотят быть похожими на своих родителей. По словам автора, такие есть в каждом поколении. По сюжету пьесы, главный герой пошел в магазин за кедами, и этот простой поступок изменил его жизнь», — говорят организаторы.
Спектакль можно посмотреть совершенно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
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