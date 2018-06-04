Центр «Эврика-Бутово» приобщил второклассников к театру

На театральной «ноте» завершился учебный год для ребят из 2-го «Б» школы №1613. Ведь второклассники в конце учебного года посетили весьма необычный спектакль.

Необычным было уже само название театрального действа — «Париж — столица Марса». Но не названием единым оно пленило внимание юных зрителей. «Париж — столица Марса» — спектакль интерактивный. А также волшебный: в ходе него демонстрируются разные сценические чудеса. Этот чудо-спектакль был показан ученикам школы №1613 в Центре «Эврика-Бутово».

Напомним: именно школа №1613 стала 1 июня одним из центров программы городского летнего отдыха «Московская смена». Так что летние развлечения здесь только начинаются!..