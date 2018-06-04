6 вечеров в Перми: слушаем Спивакова, смотрим танго и идем на «Мир Юрского периода»

Главным событием недели станет фестиваль « Владимир Спиваков приглашает…», события которого заполнят почти всю неделю. В один из вечеров пермяки увидят танго от мировых звезд. А в театре кукол даст спектакль о Хармсе Красноярский театр кукол, который театралы ждут на гастроли.

Понедельник, 4 июня

Кино: «Псы под прикрытием» (6+)

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

Где: кинотеатры Перми;когда: вечер 4 июня; стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.подробнее: kinopoisk.ru.

6 вечеров в Перми4_2018-06-04 Вторник, 5 июня

Фестиваль: открытие IX Всероссийского фестиваля «Владмир Спиваков приглашает…» (6+)

Фестиваль откроется выступлением венгерской скрипачки Агнеш Лангер, лауреата международных конкурсов, в том числе Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Скрипачка выступит в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова. Она исполнит Концерт для скрипки с оркестром Ре-мажор Иоганнеса Брамса — одно из самых виртуозных произведений в этом жанре. В честь открытия фестиваля в исполнении Оркестра прозвучит безусловный шедевр Петра Ильича Чайковского — «Серенада для струнного оркестра До-мажор».

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14;когда: 19:00;стоимость: 3000-3500 рублей;подробнее: filarmonia.online.

Агнеш Лангер исполнит музыку Брамса

Среда, 6 июня

Концерт: «Танго. Звезды Буэнос-Айреса» (12+)

Впервые пермяки увидят концерт аргентинского танго от мировых звезд танго Фернандо Грасии и Соль Серкидес, с участием всемирно известного танго оркестра из Москвы Tango en Vivo, а также лучших российских танцоров танго. Это одна из самых знаменитых шоу пар в мире танго, чемпионы мира по сценическому танго.

Где: частная филармония «Триумф», ул. Ленина, 44;когда: 19:00;стоимость: 3000-3500 рублей;подробнее: triumphmusic.ru.

Фернандо Грасии и Соль Серкидес

В этот вечер вместе с Национальным филармоническим оркестром России сыграют пианисты Александр Довгань и 17-летний Тимофей Владимиров. В их исполнении прозвучат Концерты для фортепиано с оркестром — № 1 соль-минор Феликса Мендельсона и № 1 до-минор Дмитрия Шостаковича . Кроме того, второй день фестиваля будет отмечен исполнением двух симфоний — № 5 си-бемоль-мажор Шуберта и № 9 ми-бемоль-мажор Шостаковича.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14;когда: 19:00;стоимость: 1000-2500 рублей;подробнее: filarmonia.online.

Четверг, 7 июня

Кино: «Мир Юрского периода 2» (12+)

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами, правит дикая природа. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло бы показаться. Основатели парка приняли решение построить его, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

Где: кинотеатры Перми; когда: с 7 июня; стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

6 вечеров в Перми2_2018-06-04 Концерт: Национальный филармонический оркестр России и Иван Бессонов (6+)

Национальный филармонический оркестр России и Иван Бессонов (фортепиано) исполнят самый известный концерт Моцарта для фортепиано с оркестром — № 20 ре-минор. В исполнении Оркестра прозвучит Симфония №4, фа-минор — психологическая драма.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14;когда: 19:00;стоимость: 2000-2500 рублей;подробнее: filarmonia.online.

6 вечеров в Перми3_2018-06-04 Гастроли: «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» Красноярского краевого театра кукол (18+)

«Хармс» — это спектакль-путешествие в абсурдный мир воображения Даниила, то ли пророка, то ли дурака, в котором обитатели ленинградской улицы сочиняют симфонию, вдохновленную их всеобъемлющей пошлостью. Пушкин и Гоголь, пристыженные Дворником, растворяются в воздухе. Происходит битва анекдотов (про тех же Гоголя и Пушкина), заканчивающаяся великой революцией и штурмом цирка, где классики русской литературы, на потеху публике, показывают фокус с исчезновением крейсера «Аврора».

Где: Театр кукол, ул. Сибирская, 65;когда: 19:00;стоимость: 250-500 рублей;подробнее: kuklindom.perm.ru..

Пятница, 8 июня

Концерт: «Сокровища и раритеты бельканто» (6+)

В концертной программе в исполнении ведущего солиста Московского театра «Новая опера» приглашенного солиста Большого театра Василия Ладюка прозвучат увертюры и арии из опер Россини, Верди, Беллини, Доницетти. В виртуозных концертных вариациях на темы из популярных опер блеснут солисты Национального филармонического оркестра России, лауреаты международных конкурсов — трубач Кирилл Солдатов и кларнетист Андрей Михайловский.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14;когда: 19:00;стоимость: 2000-3000 рублей;подробнее: filarmonia.online.

Василий Ладюк запомнился пермякам еще по прошлому концерту

Суббота, 9 июня

Выставка: «Точка на горизонте» (6+)

Новая выставка художника из Петербурга Петра Белого , известного по работам на выставке «Русское бедное». В экспозиции представлены изделия из самых обычных материалов, которые обычно идут на выброс, — досок, лампочек, ящиков, проволоки и даже ржавых гвоздей.

Где: PERMM, б. Гагарина, 24;

когда: до 21:00;

стоимость: 75-150 рублей;

подробнее: permm.ru.

Инсталляция «Взрыв» привлекает внимание всех зрителей