Театр «Колесо» представит Самарскую область на фестивале театра Наций

С 4 по 11 июня 2018 г. в Новороссийске Краснодарского края пройдет XVI Фестиваль театров малых городов России. На Фестивале соберутся 16 творческих коллективов, чье участие отображает всю широту охвата «карты» театральной России: театры из Краснодарского края и Свердловской области, Тамбовской и Калининградской области, из Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии, Красноярского края.

Фестиваль включает в себя конкурсную, образовательную, внеконкурсную программы. Его уникальность заключается в том, что творческим коллективам, участвующим в конкурсе, предоставляется возможность оставаться на фестивале в течение всего времени, смотреть работы друг друга, участвовать во всех программах и обсуждениях.