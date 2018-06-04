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На Фестиваль театров малых городов России приедут 16 творческих коллективов
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На Фестиваль театров малых городов России приедут 16 творческих коллективов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Участниками Фестиваля театров малых городов России в этом году станут 16 творческих коллективов, сообщили в пресс-службе Театра Наций.
В этом году фестиваль, который является одним из главных направлений деятельности Театра Наций, пройдет в Новороссийске с 4 по 11 июня. В театральном форуме примут участие коллективы из Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Ивановской, Ленинградской областей, а также из республики Татарстан, Удмуртии и Красноярского края.
Фестиваль включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы. Участникам конкурса предоставляется возможность оставаться на фестивале в течение всего времени его проведения: они могут смотреть работы друг друга, участвовать во всех программах и обсуждениях. В рамках обширной профессионально-образовательной программы проходят творческие встречи с ведущими деятелями российской культуры, мастер-классы, тренинги и семинары. Также запланирована разнообразная экскурсионная программа.
Жюри, которое в этом году возглавит народный артист РФ Игорь Скляр, будет оценивать работы театров и определять спектакли-победители в большой и малой формах. По традиции лучшие работы будут представлены в Москве на сцене Театра Наций.
Откроет программу Драматический театр города Вольска, который 5 июня представит спектакль «Гарольд и Мод» (Колин Хиггинс, Жан-Клод Каррьер) в постановке режиссера Олега Загуменнова. В числе других спектаклей — «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина, «Три сестры» Антона Чехова, «Снегурочка» Александра Островского, «Отрочество» Льва Толстого, «Ревизор» и «Мертвые души» Николая Гоголя, «Екатерина Андреевна» Леонида Андреева, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Случай на станции Кочетовка» Александра Солженицина, «Карл и Анна» Леонгарда Франка.
Фестиваль театров малых городов организован в 2010 году по инициативе художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова и проходит при поддержке Минкультуры РФ.
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