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«Трагедия красивой женщины». Воронежская Драма показала «Итальянский брак»
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«Трагедия красивой женщины». Воронежская Драма показала «Итальянский брак» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Премьера спектакля по пьесе «Филумена Мартурано», поставленная режиссером Никитой Раком, прошла на сцене Воронежского театра драмы им. А. Кольцова 3 июня. История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, написанная драматургом Эдуардо де Филиппо ещё в середине прошлого века, не потеряла актуальности и в наши дни.
Любовь во времени
Как вернуть любовь, ставшую унылой привычкой, пойти на изощрённый обман, сохранив при этом человеческое достоинство? Как создать настоящую семью в самой, казалось бы, безнадёжной ситуации? Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью звёздного кинодуэта Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, режиссёр Никита Рак разработал собственную сценическую версию этой истории.
«Любовь была в молодости, а потом начала постепенно проходить. Поэтому на сцене, в наших воспоминаниях, постоянно появляются молодые ребята, с их страстью и влюбленностью. Почему в старости любовь угасает? Не окончательно, конечно. Доменико все еще любит Филумену. Но у них появляется непонимание, которое их разъединяет. Мой герой застрял в молодости и свой возраст он не ощущает. Он богатый человек, может себе все позволить. Филумену он воспринимал, как приложение, он был уверен, что она никуда никогда не уйдет от него. Созревание приходит к нему только к концу спектакля, — рассказывает заслуженный артист России Вячеслав Зайцев, сыгравший Доменико Сориано. — А Филумена продолжает бороться за свою семью — за Доменико, за детей. Именно поэтому она закрутила интригу так, что выкрутиться из нее невозможно. Очень тонкий ход мудрой женщины — посадить мужчину на крючок. Мы пытались сыграть небанальную кухонную ссору мужа и жены».
«Женщина-природа»
Образ Софи Лорен и ее удивительная история любви с продюсером Карло Понти красной линией проходит через весь спектакль. Что общего у неграмотной, «плебейского происхождения» героини спектакля Филумены Мартурано и выдающейся итальянской актрисы Софи Лорен?
«Они обе красивые женщины. И обе от этого страдают. За этой оболочкой мужчины не успевают видеть что-то еще. Это трагедия красивой женщины. Когда меня нарядили, накрасили, подчеркнули фигуру по образу Софи Лорен, мне хотелось закрыться — никто не смотрел мне в глаза. Это очень странные ощущения, поэтому мне сложно сказать, нравится ли мне такая эффектная красота или нет, — делится впечатлениями Мария Щербакова, сыгравшая Софи. — Несмотря на счастливый финал, грустно, что главные герои, любившие друг друга всю жизнь, смогли по-настоящему сблизиться только в конце. Они упустили момент, не построили вовремя семейное счастье».
«Софи Лорен — красивая женщина, которой в жизни очень повезло. Все, что дала ей природа, соединилось с таким прекрасным случаем. Я думаю, что в каждой женщине живет огромная сила и страсть. Моя героиня Филумена — неграмотная и неискушенная, поэтому вся ее природа вышла наружу. Имея интеллект, следуя нравственным законам, мы не будем себя так вести. А она женщина-природа. Что хочу — беру, о чем думаю — говорю, что надо — делаю», — отмечает заслуженная артистка России Надежда Леонова.
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