«Трагедия красивой женщины». Воронежская Драма показала «Итальянский брак»

Премьера спектакля по пьесе «Филумена Мартурано», поставленная режиссером Никитой Раком, прошла на сцене Воронежского театра драмы им. А. Кольцова 3 июня. История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, написанная драматургом Эдуардо де Филиппо ещё в середине прошлого века, не потеряла актуальности и в наши дни.

Любовь во времени

Как вернуть любовь, ставшую унылой привычкой, пойти на изощрённый обман, сохранив при этом человеческое достоинство? Как создать настоящую семью в самой, казалось бы, безнадёжной ситуации? Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью звёздного кинодуэта Софи Лорен Марчелло Мастроянни , режиссёр Никита Рак разработал собственную сценическую версию этой истории.

«Любовь была в молодости, а потом начала постепенно проходить. Поэтому на сцене, в наших воспоминаниях, постоянно появляются молодые ребята, с их страстью и влюбленностью. Почему в старости любовь угасает? Не окончательно, конечно. Доменико все еще любит Филумену. Но у них появляется непонимание, которое их разъединяет. Мой герой застрял в молодости и свой возраст он не ощущает. Он богатый человек, может себе все позволить. Филумену он воспринимал, как приложение, он был уверен, что она никуда никогда не уйдет от него. Созревание приходит к нему только к концу спектакля, — рассказывает заслуженный артист России Вячеслав Зайцев , сыгравший Доменико Сориано. — А Филумена продолжает бороться за свою семью — за Доменико, за детей. Именно поэтому она закрутила интригу так, что выкрутиться из нее невозможно. Очень тонкий ход мудрой женщины — посадить мужчину на крючок. Мы пытались сыграть небанальную кухонную ссору мужа и жены».

«Женщина-природа»

Образ Софи Лорен и ее удивительная история любви с продюсером Карло Понти красной линией проходит через весь спектакль. Что общего у неграмотной, «плебейского происхождения» героини спектакля Филумены Мартурано и выдающейся итальянской актрисы Софи Лорен?

«Они обе красивые женщины. И обе от этого страдают. За этой оболочкой мужчины не успевают видеть что-то еще. Это трагедия красивой женщины. Когда меня нарядили, накрасили, подчеркнули фигуру по образу Софи Лорен, мне хотелось закрыться — никто не смотрел мне в глаза. Это очень странные ощущения, поэтому мне сложно сказать, нравится ли мне такая эффектная красота или нет, — делится впечатлениями Мария Щербакова , сыгравшая Софи. — Несмотря на счастливый финал, грустно, что главные герои, любившие друг друга всю жизнь, смогли по-настоящему сблизиться только в конце. Они упустили момент, не построили вовремя семейное счастье».