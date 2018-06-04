Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом городского фестиваля «Эстафета искусств-2018»

Театр танца «Интрига» из Хорошево-Мневников стал лауреатом II степени городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2018».

— Старшая группа коллектива получила диплом лауреата II степени в номинации «Народный танец», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».