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Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом городского фестиваля «Эстафета искусств-2018»
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Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом городского фестиваля «Эстафета искусств-2018» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Театр танца «Интрига» из Хорошево-Мневников стал лауреатом II степени городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2018».
— Старшая группа коллектива получила диплом лауреата II степени в номинации «Народный танец», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Напомним, театр танца «Интрига» создан в декабре 2005 года при Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево». Руководит коллективом заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат Всероссийских конкурсов балетмейстеров Игорь Севастьянов. На сегодняшний день занятия проходят в 10 возрастных группах, в которые на конкурсной основе приглашаются мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины. Коллектив работает в жанре современной и эстрадной хореографии. (мо)
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