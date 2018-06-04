Театр танца из Хорошево-Мневников стал лауреатом городского фестиваля «Эстафета искусств-2018» 

Театр танца «Интрига» из Хорошево-Мневников стал лауреатом II степени городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2018».
— Старшая группа коллектива получила диплом лауреата II степени в номинации «Народный танец», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Напомним, театр танца «Интрига» создан в декабре 2005 года при Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево». Руководит коллективом заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат Всероссийских конкурсов балетмейстеров Игорь Севастьянов. На сегодняшний день занятия проходят в 10 возрастных группах, в которые на конкурсной основе приглашаются мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины. Коллектив работает в жанре современной и эстрадной хореографии. (мо)