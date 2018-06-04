Шесть вечеров: с горами, ночью неожиданностей, «Космодрайвом» и «Арт-оврагом»

Понедельник, 4 июня

Кружок маленьких музыкантов

Приглашаются дети всех возрастов, способные держать в руках музыкальные инструменты! Можно — вместе с мамами и папами (разумеется, тоже на это способными). Вместе с увлечённым мастером своего дела вы совершите путешествие в мир звуков и образов. В мир музыки, которую создадите сами — все вместе. Вы сможете убедиться, что это не так уж сложно и страшно, как порой кажется. И — честное слово! — это очень увлекательно! (6+)

Где: Артфоника, ул. Ульянова, д.52, театр-школа «Образ». Во сколько: 18:30. Цена: free donation.

Открытие православной выставки–ярмарки «Кладезь»

С 4 по 14 июня в Нижнем Новгороде в рамках программы «Единая вера — единая Русь Святая» пройдет православная выставка-ярмарка «Кладезь». Организатор программы — Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск). На выставке можно будет приобрести полезные, необходимые и красивые изделия ручной работы — и тем самым помочь многодетным семьям, престарелым, одиноким, болящим — тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.

Обширная программа подготовлена для детей. Малышей порадует встреча со сказкой в кукольном театре «Батлейка» — спектакль «Под зелёным лапушком». После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, поучаствовать в играх и викторинах. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию традиционной тряпичной народной куклы. Кроме этого все желающие отправятся в необычное путешествие — в мир бумажного театра! Где каждый сможет стать сценаристом собственной сказки, создать силуэтного персонажа, оживить его, и поучаствовать в настоящем спектакле. (Начало программ ежедневно каждый час с перерывом с 13:00 до 14:00).

На протяжении всех десяти дней будут представлены культурно-историческая экспозиция «Беларуская хатка», где расскажут о быте и традициях белорусской крестьянской семьи начала ХХ века, и фотовыставка, посвящённая жизни Свято-Елисаветинской обители. (0+)

Где: Советская площадь, 1 (у администрации Советского района). Во сколько: 10:00–19:00 ежедневно. Цена: вход свободный.

Вторник, 5 июня

Библио-Лукоморье

Центральная городская детская библиотека приглашает читателей и жителей города на культурно-просветительскую программу «Библио-ЛУКОМОРЬЕ», которая пройдёт в рамках областной акции «Литературная Ночь». Интерактивные площадки будет интересны нижегородцам всех возрастов, детям и их родителям: вас ждут, например, «Читающая аллея», викторины, мастер-классы, игровая комната и «Литературный салон» для взрослых. С подробной программой вечера можно ознакомиться здесь. (0+, 6+, 18+)

Где: Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Ефремова, 2 (центр Сормова). Во сколько: 17:00–20:00. Цена: вход свободный.

Выставка «Папа подарил мне куклу»

Интересную выставку кукол, которая заставит понастольгировать родителей и станет интересна детям, можно посетить всей семьёй. Основную часть экспозиции занимают куклы Горьковской фабрики резиновых изделий и игрушек «Мир». Предприятие было создано в 1936 году как артель и носило название «Детская игрушка». В 1954 году на ее основе была создана Горьковская фабрика игрушек «Мир». Продукция шла во все концы Советского Союза, а также за границу.

На предприятии функционировало множество цехов: оформительский, швейный, цех по изготовлению игрушек из натурального и синтетического латекса и другие. При фабрике существовала витрина-музей, где были представлены образцы выпускаемых игрушек. Также успешно работала экспериментальная лаборатория, в которой художники-разработчики постоянно обновляли образцы игрушек.

К сожалению, в 1994 году фабрика закрылась. Теперь увидеть игрушки ушедшего века, которые дети находили под ёлкой, катали в металлических тряских колясочках и купали в ванночках, можно только на подобных выставках в частных коллекциях. (0+)

Где: Центральная районная библиотека им Шевченко, пр. Гагарина, 112. Во сколько: 10:00–20:00. Цена: вход свободный.

Среда, 6 июня

Выставка «Мои горы, миры и виды…»

Матуш Словак — представитель молодого поколения словацких фотографов, родился в Братиславе. В 2012 году получил степень бакалавра по специальности «Архитектурное творчество». В 2009 году занял 3-е место в конкурсе «Братиславский фотомарафон». В 2015 году получил степень магистра по специальности «Медиа дизайн» на факультете массмедиа в Панъевропейской высшей школе в Братиславе.

В своих работах Матуш Словако раскрывает знакомый зрителю мир с собственного «уникального» ракурса, наполняя изображение живыми эмоциями и особым смыслом. Он в основном фотографирует пейзажи. Большое место в его творчестве занимают тема природы и тема большого города и современной жизни. Он экспериментирует с цветом и светом, активно пользуясь как преимуществами чёрно-белой фотографии, так и создавая разноплановые — яркие или в приглушённых тонах — цветные работы. (6+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а. Во сколько: 17:30. Цена: на вернисаж вход свободный.

Концерт «Музыка советского кинематографа»

Музыка в исполнении русского народного оркестра заставляет трепетать все фибры русской души. А когда музыканты виртуозно исполняют любимые мелодии — это поистине ни с чем не сравнимые впечатления. Нижегородский Русский народный оркестр представляет замечательную программу — сборник музыкальных произведений из советских кинофильмов. А фрагменты, показанные на киноэкране, помогут еще глубже окунуться в атмосферу этой замечательной эпохи. Такое нельзя пропустить! (6+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 18:30. Цена: 300 руб.

Ночь неожиданностей

«Ночь неожиданностей» — это авантюрное путешествие, позволяющее мгновенно пересекать границы разных музыкальных направлений: классика, электроника, импровизация, джаз, экспериментальная музыка. 6 июня в выставочном пространстве Арсенала выступят электронный музыкант Gert-Jan Prins (Нидерланды) и саксофонист Евгений Новиков — один из ведущих саксофонистов нового поколения в России и за рубежом (Нидерланды-Франция). Среди российских участников — Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) — частый и любимый гость Арсенала. (12+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6. Во сколько: 19:00–21.00 Цена: 300 руб., льготный — 200 руб.

Четверг, 7 июня

Открытый экзамен по танцу «Великолепная семёрка»

В консерватории пройдёт большой концерт — открытый экзамен по танцу у студентов кафедры музыкального театра, воспитанников Сергея Миндрина . Педагог и хореограф программы — балетмейстер, профессор, лауреат Всероссийского конкурса современного искусства, член совета ЮНЕСКО по танцу Лидия Акинина. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; большой зал. Во сколько: 18:30. Цена: 200 руб.

Концерт «DanisAcousticBand»

В этот вечер вас ожидает выступление сногсшибательной группы из Санкт-Петербурга «DanisAcousticBand». Их музыка — это новое звучание знакомых песен в джазовой обработке с виртуозным гитарным соло, острыми ритмами и мощным вокалом. Вы сможете услышать мировые хиты в сочетании свинга, gypsy jazz, кантри, блюза, регги. Вас приятно удивят неожиданные аранжировки и импровизации музыкантов! (6+)

Где: Лофт «Чердак души», Нижневолжская наб., 11. Во сколько: 18:00. Цена: 500 руб.

Выставка «Мы верим твёрдо в героев спорта»

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 Русский музей фотографии предлагает Вашему вниманию выставку, посвященную этой замечательной игре. Эта выставка рассказывает о давних страницах футбольной истории, и все же она обращена не только к прошлому. Она свидетельствует о непреходящем духе великой игры, о том, что для настоящего игрока и настоящего болельщика каждый матч — решающий! В выставке представлены работы Нисона Капелюша, Виктора Бородина , Владилена Изволенского, Олега Ярчевского, Иосифа Соборовера, Сергея Покалякина из фондов Русского музея фотографии. (6+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а. Во сколько: 17:30. Цена: на открытие вход свободный.

Этап кубка мира по выездке

Конноспортивный клуб «Пассаж» в 13-й раз приглашает на самое грандиозное спортивное мероприятие сезона, ставшее за время его проведения не только долгожданным событием в жизни спортсменов, но и настоящим красочным шоу для любителей конного спорта всех возрастов. В рамках программы состоится международный турнир по выездке CDI-W Этап Кубка мира, будет разыгран Кубок России, а также Кубок Губернатора Нижегородской области.

7 июня, четверг 10.00 — Командный приз (юноши), 14.00 — Малый приз.

8 июня, пятница 09.00 — Средний приз № 1.

9 июня, суббота 10.00 — Личный приз (юноши), 14.00 — Большой приз (Кубок Губернатора Нижегородской области). (0+)

Где: КСК «Пассаж», Овражная ул., 62. Во сколько: 9:00, 10:00, 14:00. Цена: 7, 8, 9 июня свободный.

Лекция «Неизвестный Горький . От Петербурга до Москвы»

Живя в Москве, Максим Горький поддерживал террористов. Живя в Петербурге — боролся с большевиками. Вернувшись на излёте жизни опять в Москву, принял предложенные правила игры и стал главным пропагандистским рупором новой власти. О неоднозначной судьбе писателя в двух столицах расскажет известный петербургский гид и видеоблогер Павел Перец. (16+)

Где: Нижегородский областной информационный центр, ул. Ульянова, 10а; 5 этаж, конференц-холл. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный по предварительной записи (8–930–71–777–99).

Пятница, 8 июня

Космодрайв

Уникальная выставка открывается в Нижнем Новгороде. «Космодрайв» — это захватывающее приключение в космос для всей семьи. Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу: — космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких, — симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности, — взлет на ракете в кресле космонавта, — прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, — отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру, — экскурсия по МКС, — прямое общение с космонавтами с орбиты, — посещение плазмокомнаты, — управление луноходом! Попадая на выставку, вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в эпицентре космических событий — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям. (0+)

Где: ТЦ МЕГА Во сколько: с 10:00 до 23:00. Цена: 312–590 руб.

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Тоска» Дж. Пуччини

Одна из ярчайших жемчужин мирового оперного наследия, построенная на ярком мощном конфликте света и тьмы, добра и зла, эта опера поражает подлинно трагедийным накалом столкновений и страстей. Противопоставление благородства и коварства, жестокости и самопожертвования, яркий драматизм переживания героев, красивейшая музыка, четкое напряженное развитие сквозного действия сделали эту оперу одной из самых репертуарных в театрах мира. Психологически сложный, драматический, музыкальный и сценический материал спектакля — это блестящий результат кропотливой работы постановочной группы спектакля, всех исполнителей, всех технических служб театра, который поставил перед собой очень высокую планку.

Опера «Тоска» — номинант I Национальной оперной премии «Онегин», лауреат театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая мужская роль». (16+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

Суббота, 9 июня

Арт-овраг. Открытие

Самый масштабный городской фестиваль за пределами Москвы, Арт Овраг, пройдёт с 9 по 11 июня в Выксе Нижегородской области уже в восьмой раз. Его главной темой станет «Полезное искусство». В этом году фестиваль пройдёт более чем на десяти площадках города и заявляет много громких имен. Специально для Выксы уличный художник Тимофей Радя (T-Radya), один из самых перспективных молодых художников по версии журнала Forbes , создаст в центре Выксы инсталляцию из неона. Мультимедийную выставку «Повседневные трансформации» готовит куратор Наталья Фукс вместе с медиа-художниками Еленой Никоноле, Дмитрием Морозовым и Ильдаром Якубовым.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь. (0+, 18+)

Где: г. Выкса Нижегородской области. Во сколько: 15:00–00:00. Цена: вход свободный.

Созвездия и яркие звёзды лета

В июне Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает детей и взрослых в зал «Астрономия» на сеанс «Созвездия и яркие звёзды лета», во время которого можно будет узнать, какие звёзды сияют на небосклоне в это время года, какие созвездия можно наблюдать, как самим отыскать их не только на звёздном куполе планетария, но и на ночном небе.

Чтобы лучше ориентироваться на звёздном небе, для желающих пройдет познавательный мастер-класс по работе с подвижной картой звёздного неба. С её помощью можно будет научиться определять вид звёздного неба в любой момент времени любого дня года, находить на небе яркие созвездия, ориентироваться по звёздному небу на местности. Безоблачными летними ночами, отправившись за город, вы сможете не просто любоваться красотой сверкающих звёзд, но и рассматривать на небе уже знакомые очертания прекрасных созвездий. (6+)

Где: Нижегородский планетарий им. Гречко, ул. Революционная, 20. Во сколько: 18:30. Цена: 150 руб.