В среду казанцы смогут поговорить с Евгением Гришковцом

Фото: sevastopol.su В среду, 6 июня, Евгений Гришковец приедет в Казань на презентацию своей новой книги. Книга называется «Театр отчаяния. Отчаянный театр».

Гришковец рассказывает про мальчика из Кемерово, который подумал, что театральное искусство может изменить жизнь промышленного города. Затем Гришковец переносит читателя на остров Русский, где рассказывает об обыденности трехлетней флотской службы.

«А еще этот роман про веру в призвание, постоянный поиск себя и путь к созданию собственного театра — «театра, равного одному человеку»», — говорят издатели.

Увидеться с Гришковцом, поговорить с ним и получить автограф можно будет в книжном в «Кольце» — 6 июня в 18.30. Вход свободный.

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