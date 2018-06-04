Посвящение Петипа: концерт в Большом театре

Театр отнесся к проекту как нельзя более серьезно: концерт длился четыре часа. В Москву приехали балерины и премьеры из многих стран и театров мира. Учитывая, что постановки Мариуса Ивановича по сей день образуют базовый элемент репертуарных театров мира, практически каждый из участников танцевал в том или ином, а скорей всего, во многих балетах Петипа, пусть и в современной редакции. Что особенно приятно, вечер обошелся без торжественных речей и громких слов. Слов в данном случае и впрямь не нужно. Есть практика, она говорит сама за себя. Современный балет как он есть, в том числе неоклассика, модерн-данс и совсем уже «актуальный танец» — ничего этого не было бы, если б не ловкий француз из Марселя, прибывший в Россию в 1847 году и подаривший императорскому — а в перспективе, и всему мировому балету — новый виток развития. В том числе — и через отрицание потомками деяний предка. Искусство Петипа, синтезировавшего и развившего поиски и находки многих предшественников и современников, тогда стало новым словом. Теперь, разумеется, это давно уже академизм. И многие течения в балете 20-го века создавались именно в борьбе с академизмом. Это одно русло развития балета и танца — революционное. Но было и эволюционное. И постмодернистское, во многом связавшее всё перечисленное вместе. Люсия Лакарра Марлон Дино . «Закрученная спираль». Фото: Михаил Логвинов /Большой театр

Все эти сложные переплетения так или иначе отразились в программе и исполнении юбилейного концерта. Кроме одного направления, но, может быть, самого главного в год юбилея. Почему-то забыта реконструкторская часть. То, что называют «исторически информированным» отношением к наследию: когда постановщики перед работой тщательно изучают архивные записи старинных балетов, а балерины приноравливаются к старинной манере исполнения. Таких спектаклей в мире достаточно, но в концерте ничего такого не было. Так что специалистам (в отличие от широкой публики, которая всему радовалась) оставалось лишь разыскивать смысловые «опорные точки» (а что тут от влияния Петипа?) в каждом показанном номере. «Бриллианты». Алена Ковалева , Якопо Тисси. Фото: Михаил Логвинов/Большой театр

Например, адажио из третьей части балета «Драгоценности» на музыку Чайковского. Русско-американский хореограф Джордж Баланчин , великий реформатор балета прошлого столетия, сочинил эту часть ("Бриллианты") отчасти в память о молодости, проведенной в петербургском балете. Балерина в «абстрактном» холодноватом танце демонстрирует стать, изящество и чувство стиля, а партнер почтительно (как было у Петипа) ей помогает. Примерно так и было, когда танцевали Алена Ковалева и Якопо Тисси из Большого театра. Разве что со стилем Баланчина вышли недоработки. Но и это парадоксальным образом, как ни странно, поработало на юбилей: инерция национальной школы исполнения (во многом до сих пор основанной на идеях балета 19 века — времени Петипа) так в России велика, что поневоле призадумаешься: силен был Мариус Иванович.

Обилие балетных номеров, поставленных после Петипа, вплоть до современности, тоже было интересно сопоставлять. Как, например, в современном балете развивается идея дуэта? И идея любовной страсти в танце? Равно как и поиск новой пластической выразительности? Смотрим отрывок из французского балета «Парк» (солисты Мариинского театра Екатерина Кандаурова и Юрий Смекалов ). Или «гимнастический» клубок тел из балета «Кутб», где, в частности, станцевала специально приехавшая из Лондона любимица нашей публики Наталья Осипова . Наблюдаем, как чеканят сложности техники Се Юн Пак и Артем Овчаренко в Большом классическом па Обера—

Если говорить непосредственно о наследии юбиляра, то и его было много. Два па-де-де из «Спящей красавицы», гран— па из «Раймонды» (единственный пример ансамбля на концерте), фрагмент «Талисмана», и неизбежный " Дон Кихот " (в редакции Нуреева). Что-то сильно переделанное позднейшими реакторами, что-то (прежде всего — мужской танец) сочиненное задним числом. Это была эстетическая поступь эпох, и как к ней не относиться (с точки зрения сохранности оригинального балетного текста и стиля), нужно признать очевидное: так выглядит реальность. С ее культом технической ловкости, которую еще нужно поймать. С частым непониманием прошлого. С его препарированием под новейшие вкусы.

В итоге если обратить минусы в плюс (то есть отсутствие внятной концепции вечера заменить собственными зрительскими идеями), вечер можно считать удавшимся. Жаль только, что главный театр страны не придумал что-нибудь более изобретательное, чем просто длинный гала-концерт. К юбилею творца, которому российский балет всем обязан.