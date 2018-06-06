В Большом театре открылась конференция о наследии балетмейстера Петипа

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости . Обмен мнениями по поводу наследия Мариуса Петипа важен для дальнейшего развития балетного мира, об этом на открытии международной научной конференции " Мариус Петипа . Империя балета: от возвышения до упадка" в Большом театре заявил гендиректор ГАБТа Владимир Урин

В конференции, приуроченной к 200-летнему юбилею великого балетмейстера, с докладами выступят представители Франции, США, Германии и России.

"Балетный мир, и не только балетный, но и театральный, празднует в этом году 200-летие Петипа. Каждый делает это в силу своего умения, своих способностей и, самое главное, понимания, которое у каждого из нас разное… Замечательно, что, перейдя в 21 век, мы по-прежнему спорим о наследии Мариуса Петипа. Обмен мнениями важен для дальнейшего понимания и развития того, что происходит в балетном мире", — сказал Урин.

Тема первого дня конференции — «Источниковедение и фольклор». С докладами выступят представители России, США и Германии. Ведущие — Паскаль Мелани (Франция) и Ольга Федорченко (Россия).

По словам Урина, темы докладов показались ему чрезвычайно интересными, поскольку в них много «дискуссионного, спорного». Конференция продлится до 8 июня.