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В Большом театре открылась конференция о наследии балетмейстера Петипа
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В Большом театре открылась конференция о наследии балетмейстера Петипа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Обмен мнениями по поводу наследия Мариуса Петипа важен для дальнейшего развития балетного мира, об этом на открытии международной научной конференции "Мариус Петипа. Империя балета: от возвышения до упадка" в Большом театре заявил гендиректор ГАБТа Владимир Урин.
В конференции, приуроченной к 200-летнему юбилею великого балетмейстера, с докладами выступят представители Франции, США, Германии и России.
"Балетный мир, и не только балетный, но и театральный, празднует в этом году 200-летие Петипа. Каждый делает это в силу своего умения, своих способностей и, самое главное, понимания, которое у каждого из нас разное… Замечательно, что, перейдя в 21 век, мы по-прежнему спорим о наследии Мариуса Петипа. Обмен мнениями важен для дальнейшего понимания и развития того, что происходит в балетном мире", — сказал Урин.
Тема первого дня конференции — «Источниковедение и фольклор». С докладами выступят представители России, США и Германии. Ведущие — Паскаль Мелани (Франция) и Ольга Федорченко (Россия).
По словам Урина, темы докладов показались ему чрезвычайно интересными, поскольку в них много «дискуссионного, спорного». Конференция продлится до 8 июня.
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