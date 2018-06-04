Какие мероприятия пройдут в Казани в День русского языка?

Основной площадкой празднования Дня русского языка в Казани станет территория у памятника Пушкину. В 12.00 у памятника Пушкина возле театра оперы и балета им. Джалиля начнется поэтический праздник, на котором выступят лауреат премий «Антибукер» и «Большая книга» Павел Басинский и лауреат Пушкинской премии Ильдар Абузяров, а также писатели из Москвы, Татарстана, студенты и школьники. В 13.00 состоится возложение цветов к памятнику поэта. В церемонии примет участие президент РТ Рустам Минниханов и другие. В 14.00 в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля начнется праздничный концерт с участием мастеров искусств Татарстана. В 15.00 в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева пройдет творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового в рамках общественно — патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». В основе программы — моноспектакль Василия Семеновича Ланового на тему войны. Актер прочитает стихи, исполнит несколько песен и расскажет о движении «Бессмертный полк. Россия».