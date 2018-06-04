Московский «Театр Луны» с 16 по 24 июня покажет спектакли на Дальнем Востоке

Столичный «Театр Луны» с середины июня будет гастролировать в городах Дальнего Востока, с 16 по 24 июня спектакли театра смогут увидеть жители Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Южно-Сахалинска, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Тринадцатого июня московский «Театр Луны» закрывает юбилейный 25-й сезон показом легендарного спектакля «Ночь нежна». После закрытия сезона труппа театра отправляется на большие гастроли по городам Дальнего Востока. С 16 по 24 июня авторский театр Сергея Проханова покажет свои знаковые спектакли — «Ночь нежна» и «Рубиновый вторник» — в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске», — отмечается в сообщении.

Мелодрама «Ночь нежна» — сценическая версия одноименного романа Ф. С. Фицджеральда, поставленная художественным руководителем «Театра Луны» Сергеем Прохановым в марте 1997 года. Постановка, наполненная чувственной романтикой и необъяснимой грустью и печалью, с самого первого показа стала визитной карточкой «Театра Луны». Действие спектакля проходит на французской Ривьере, окутанной дымкой эротичности, где всегда царит атмосфера легкого флирта. Но за мишурной пустотой внешнего скрывается страшная тайна.

«Рубиновый вторник» — сценическая версия романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» по одноименной пьесе Дейла Вассермана . Премьера спектакля, жанр которого режиссер Павел Урсул определяет как «притчу в стиле ритм&блюз», состоялась 1 апреля 2005 года на малой сцене театра. В замкнутый мир психиатрической больницы врывается бунтарь Макмерфи. Он уверен, что быть свободным значит быть счастливым и начинает бунт против установленных здесь порядков.

«Новый сезон авторский театр реалистической фантастики откроет 15 августа премьерным спектаклем Сергея Проханова «Матри-Архат», — заключается в сообщении.