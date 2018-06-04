В Черемушках прошел «Звездопад на Юго-Западе»

В центре культуры и искусства «Меридиан» состоялся ежегодный окружной фестиваль «Звездопад на Юго-Западе». В концерте выступили более 100 талантливых девочек и мальчиков разного возраста.

Организатором фестиваля вот уже 18 лет является центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» при поддержке префектуры ЮЗАО, администрации МО Черемушки, депутата Московской городской Думы Ольги Шараповой и Совета депутатов МО Черемушки. В этом году в фестивале приняли участие 13 традиционно лучших творческих коллективов Юго-Запада, которые представили различные районы.

Гостей фестиваля порадовала интерактивная программа «Лето звездное — громче пой!», которая включала уличные игры, творческие мастер-классы, рисунок на асфальте, фокусы, аквагрим, выставку «Старинные ремесла и костюмы» клуба исторического реконструкции «Суздальская дружина» и многое другое. В заключение развлекательной программы, которая проходила в фойе культурного центра, был показан отрывок из мюзикла «Дюймовочка», постановщиком и актерами которого выступили руководитель и воспитанники театральной студии «Театр мюзикла» из «Хорошего настроения».

Перед началом представления, помощник депутата МГД Ольги Шараповой Наталья Москалева вручила организатору праздника центру творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» в лице его директора Жанны Скворцовой Благодарственное письмо. «Этот волшебный праздник подарил ребятам яркие впечатления и новых друзей. А мы, взрослые смогли вновь окунуться в дивный мир детства. Какое же это чудо, когда наши дети поют и танцуют, смеются и радуются вместе! Благодарим всех участников и организаторов фестиваля „Звездопад на Юго-Западе“ за незабываемый праздник! До новой встречи, друзья», — добавляет пресс-служба «Хорошего настроения».