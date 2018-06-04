Литературно-экологический фестиваль «Летние дни»

9 июня в саду «Эрмитаж» пройдет литературно-экологический фестиваль, посвященный творчеству Константина Паустовского . В творческой мастерской «Сказка будет жить всегда!» детей познакомят с персонажами рассказов и сказок писателя, пригласят поучаствовать в кукольном спектакле и срежиссировать свой собственный.

Также в рамках фестиваля проведут интерактивное занятие «В гостях у Паустовского, или О чем могут рассказать старинные вещи» и серию «Лесных уроков». Здесь научат делать открытки, проведут художественный мастер-класс, литературно-экологические квесты и игры.

Вход сводобный.