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Литературно-экологический фестиваль «Летние дни»
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Литературно-экологический фестиваль «Летние дни» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
9 июня в саду «Эрмитаж» пройдет литературно-экологический фестиваль, посвященный творчеству Константина Паустовского. В творческой мастерской «Сказка будет жить всегда!» детей познакомят с персонажами рассказов и сказок писателя, пригласят поучаствовать в кукольном спектакле и срежиссировать свой собственный.
Также в рамках фестиваля проведут интерактивное занятие «В гостях у Паустовского, или О чем могут рассказать старинные вещи» и серию «Лесных уроков». Здесь научат делать открытки, проведут художественный мастер-класс, литературно-экологические квесты и игры.
Вход сводобный.
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