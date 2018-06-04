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Платоновфест приглашает воронежцев на лекцию театрального критика
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Платоновфест приглашает воронежцев на лекцию театрального критика 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Зрители спектакля «Июньские истории» 9 июня могут послушать лекцию театрального критика Алёны Карась об итальянском режиссере Пиппо Дельбоно, которая будет называться «Пиппо Дельбоно: Театр как дистанция между…».
Лекция начнется за час до спектакля, в 20:00, и пройдет в фойе Камерного театра. Вход на лекцию — по билетам на спектакль «Июньские истории».
Напомним, «Июньские истории» — это моноспектакль в жанре «сторителлинг». Пиппо Дельбоно рассказывает историю своей жизни, вкрапляя в нее слова поэтов — Уильяма Шекспира, Артюра Рембо, Пьера Паоло Пазолини и Жана Жене. Получилась откровенная исповедь, затрагивающая табуированные для многих темы, но преподнесенная с итальянской легкостью.
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