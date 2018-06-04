Платоновфест приглашает воронежцев на лекцию театрального критика

Зрители спектакля «Июньские истории» 9 июня могут послушать лекцию театрального критика Алёны Карась об итальянском режиссере Пиппо Дельбоно, которая будет называться «Пиппо Дельбоно: Театр как дистанция между…».

Лекция начнется за час до спектакля, в 20:00, и пройдет в фойе Камерного театра. Вход на лекцию — по билетам на спектакль «Июньские истории».