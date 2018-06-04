Тверская станет пешеходной: в День России главная улица столицы превратится в театр

11 и 12 июня в столице пройдет грандиозный фестиваль «День России. Московское время». Центром празднования, по традиции, станет Тверская, которая в праздничные дни вновь превратится в пешеходную улицу.

7 тематических площадок расположатся непосредственно на Тверской (от Козицкого переулка до Манежной площади), а также на улицах Моховая и Охотный ряд. Они будут посвящены 7 культурным эпохам XX и XX веков: «Время классики» (1900-е годы), «Становление нового государства» (1920-е годы), «Страна победившего социализма и послевоенные годы» (1930-1940-е годы), «Оттепель» (1950-1960-е годы), «Время перемен» (1970-1980-е годы), «Время новой России» (1990-е — начало XXI века), «Современность» (2010-е годы). Спектакли лучших театров Москвы и регионов (всего в празднике будет задействовано более 20 театральных коллективов и более 1000 артистов), цирковые шоу и музыкальные концерты, будут радовать гостей праздника на семи сценах по числу площадок. В дополнение к театрально-концертной программе гостей ждут спортивные развлечения и шоу. А еще — мастер-классы по танцами и особая гастрономическая программа, (и творческие занятия, и меню площадок также подобраны в духе соответствующих эпох).

Площадка «Время классики» расположится на Тверской улице, от Козицкого до Глинищевского переулка, и перенесет нас в самое начало XX века, 1900-е годы. Здесь покажут спектакли по мотивам произведений, популярных в то время, –постановку по мотивам рассказов и пьес А. П. Чехова от театра «ПевцовЪтеатр», спектакль «Каштанка» от театра «Зазеркалье» из Санкт-Петербурга и многие другие. Гости услышат стихи известных поэтов — например, спектакль по стихам Есенина представит Театр им. Джигарханяна, а также старинные романсы и концерты современных коллективов, исполняющих музыку ушедшей эпохи. С советским авангардом 1920-х годов познакомит площадка «Становление нового государства» по адресу Тверская улица, от Глинищевского до Столешникова переулка. Театр «Балет Москва» сыграет здесь танцевальный спектакль по мотивам романа Ф. Достоевского «Идиот», где артисты посредством невероятной пластики (и совершенно без слов!) передают сложные состояния героев. Впечатляющим шоу и экскурсом в историю авангардного искусства будет хореографическая постановка Центра им. Вс. Мейерхольда «Тело авангарда». А театр «Новая опера» представит на празднике программу «Песни нашей родины».

Площадка «Страна победившего социализма и послевоенные годы» растянется от Столешникова до Камергерского переулка и расскажет о 30-40-х годах XX века. Ее посетители услышат песни, которым подпевала вся страна в эти годы, в исполнении театра «Эскизы в пространстве» и Московского Губернского театра. Спектакль о Владимире Маяковском представят артисты Мастерской Брусникина. Жизнь эпохи «Оттепели» (1950-1960-е годы) можно будет изучить на Тверской улице, от Камергерского до Георгиевского переулка. За театральную программу на площадке отвечает один из лучших театральных коллективов Москвы — Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац, созданный как раз в 1965 году. 11 и 12 июня он будет показывать свои лучшие спектакли! Культура 1970-х и 1980-х вызывает сейчас большой и заслуженный интерес. Искусство, увлечения, характер эпохи постараются представить на площадке «Время перемен», что расположится от Георгиевского переулка до пересечения с улицами Моховая и Охотный ряд. Например, научно-фантастические произведения, очень популярные в то время, будут оживлять на сцене театр «Трикстер» со спектаклем «Сказка роботов о настоящем человеке» и компания «Диалог данс» с постановкой «Солярис».

Площадка «Время новой России», посвященная 1990-м годам и началу XXI века, появится на Моховой улице (от дома 15/1 до дома 11к1). Зрителей ждет погружение в эту колоритную и многогранную эпоху: шоу акробатов и иллюзионистов, яркий хореографический перформанс на стыке классического балета и восточной экзотики от коллектива Flexx Ballet и многое другое. О том, чем живет современная эпоха, нам расскажут молодые артисты на площадке «Современность», которая расположится между домом 1 на улице Охотный ряд до дома 2 по улице Театральный проезд. Яркий театральный проект представит здесь фестиваль «TERRITORIЯ» — марафон студенческих спектаклей, который продлится в общей сложности 24 часа! Подробности о фестивале «День России. Московское время» смотрите совсем скоро на на сайте.