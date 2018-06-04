Сильва не стареет

90 лет на сцене столицы отмечает в этом году «Сильва», одна из самых знаменитых оперетт венгерского композитора Имре Кальмана . «ВМ» вспоминает ее историю.

Свой московский юбилей на сцене Театра оперетты «Cильва» встречает в компании первых звезд и переполненного зала.

Княгиня чардаша

«Да здравствует любовь!» — так изначально называлась «Сильва». Она появилась на свет 17 ноября 1915 года в главном европейском святилище легкого жанра — венском «Иоганн Штраус-театре», где прошла с невероятным успехом. Правда, находчивый композитор посчитал нужным изменить название, предложенное либреттистами Штайном и Йенбахом, и на афишных тумбах воевавшей, но не забывавшей про оперетту Вены появилось новое название — «Княгиня чардаша».

Танцуют все Когда кончилась война, с легкой руки маэстро Кальмана веселящаяся Европа, прежде танцевавшая зажигательный канкан, теперь сменила его на яркий и сочный чардаш. Всякий уважающий себя конферансье включал в программу легкомысленно-развеселые куплеты Бони, а трогательно-мелодичный дуэт Сильвы и Эдвина вошел в обязательный репертуар не только первых звезд оперетты, но и оперных знаменитостей. Став провозвестницей жанра «новой венской оперетты», пришедшей на смену оперетте классической (прежде всего, произведениям Иоганна Штрауса ), незамысловатая по сюжету, но при этом фонтанирующая легко запоминающимися мелодиями, жемчужина Кальмана тотчас же стала визитной карточкой ведущих театров мира. Одновременно и новым опереттам Кальмана («Марице», «Фиалке Монмартра», «Принцессе цирка») повсюду был дан «зеленый свет», хотя история любви Сильвы Вареску — певицы из кабаре «Орфеум» и офицера Эдвина Рональда все же оставалась вне конкуренции.

В «Королеве чардаша» блистала величайшая опереточная примадонна Фрицци Массари, первое сопрано Германии Аннелизе Ротенбергер в дуэте с первым тенором планеты Николаем Геддой записали оперетту на пластинки. Что уж говорить про блистательную оперную диву Анну Моффо , которая появилась в главной роли в цветной экранизации «Королевы чардаша», снятой полвека назад. Сюжет оперетты Кальмана был заимствован и для съемок нескольких немых фильмов, а классик немецкого кино Георг Якоби дважды экранизировал «Королеву чардаша» (вначале в черно-белых тонах, а затем в цветном варианте).

На свой коленкор

В России оперетту Имре Кальмана тоже полюбили. Ставили в театрах и снимали кино. Правда, изрядно переиначив немецкие имена героев и тексты некоторых куплетов. Вышло смешно, но не очень аристократично. Эдвин Воляпюк — ну куда годится! Одна пародия на фамилию. Впрочем, Москве первых пятилеток было не до князей, к тому же всячески чурались и избегали иноземных причудливых названий, а потому и сама «Княгиня чардаша» стала просто «Сильвой». Такой вот и осталась на целых 90 лет.

Впрочем, был короткий период, когда в Московской оперетте решили вернуть кальмановскому шедевру его аутентичное имя — в 80-х. Но то, конечно, все давно уже забыли.

Без серпа и молота

Впервые в столице «Сильву» услышали в 1928 году, собственно, спустя несколько месяцев после открытия Театра оперетты. В спектакле, поставленном Григорием Яроном (впоследствии легендарный маэстро еще дважды представит оперетту на московских подмостках), оригинальное либретто было все же изрядно подправлено Б. Травским с целью подчеркнуть максимально «простое» происхождение главной героини. С немалой долей антипатии к «прожигателям жизни» были показаны и воплощавшие порок жуиры Бони и Ферри. Что уж тут говорить про «матушку» Цецилию, которая и вовсе — по милости кальмановских либреттистов — была родом из «бывших».

В финале спектакля раскаявшийся Эдвин окончательно понимал, как нехорошо быть богатым, и, казалось, еще секунда — и на заднике сцены, в декорациях буржуазно-порочного «Орфеума», выступят ядовитые очертания серпа и молота. Не случилось.

Это навсегда!

«Сильва» никогда не исчезала со сцена Театра оперетты. За 90 лет — пять редакций. Последняя — минималистская. В духе времени. Однако — огромный успех! Переполненный зал раз за разом вызывает уже маститую Елену Зайцеву (Сильва) и молодого и фактурного Павла Иванова (Эдвин).

И так хочется по-спортивному сказать: «Вы лучшие!» Светлане Варгузовой (Цецилия) и Юрию Веденееву (Ферри), участникам спектакля-юбиляра, который, конечно, никогда не сойдет с опереточных подмостков. Просто потому, что «Сильва» — это навсегда.

ЗНАМЕНИТЫЙ ИСПОЛНИТЕЛИ

ЭДВИН

Николай Гедда (Швеция), тенор. Одна из лучших записей «Королевы чардаша» (1968)

Юрий Веденеев (СССР). Оперетта «Королева чардаша» (Московский театр оперетты, 1982)

СИЛЬВА

Эльна Гистэдт (Швеция). Премьера «Сильвы» в России на сцене санкт-петербургского театра «Летний буфф» (1917)

Аннелизе Ротенбергер (Австрия), сопрано. Одна из лучших записей «Королевы чардаша» (1968)

Анна Моффо (США), сопрано. Экранизация «Королевы Чардаша» (ФРГ, 1971)

Светлана Варгузова (СССР). Оперетта «Королева чардаша» (Московский театр оперетты, 1982)

ФЕРРИ

Николай Рубан (СССР). Экранизация «Сильвы» (1976), единственный артист, сыгравший как Бони, так и Ферри

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Герард Васильев, солист Московского театра оперетты, народный артист России:

— Я дебютировал как актер в 1967 году именно в роли Эдвина в «Сильве» на сцене Новосибирского театра музыкальной комедии. Я вбегал на сцену, забывая обо всем. «Сильва, люблю тебя! Ты жизнь моя, мечта моя!» — первая музыкальная фраза, и в ней — все содержание роли князя Эдвина. Прекрасная музыка, милое либретто. Конфликт, возможно, малопонятен современному человеку, но препятствия на пути героев, по-прежнему заставляют смеяться и переживать.

Светлана Варгузова, солистка Московского театра оперетты, народная артистка России:

— В западной оперетте больше озорства, утрируют больше, а у нас — душевность, лирика… Жаль, что в нынешней постановке не очень с декорациями, они условные, но так сейчас во всем мире. Зато развиты характеры. Цецилия сегодня — целый образ. Нет штампов, есть смысл.