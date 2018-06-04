Бережная рассказала, как радикалы угрожали поджечь детский театр

В рамках акции «Мир Донбассу» должны были выступить профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Лариса Скорик и журналист Руслан Коцаба , который сидел в тюрьме за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе.

«Не выступили, потому что мы были заблокированы в помещении театра «Браво». Нацполиция не дала ни мне, ни (руководителю театра — ред.) Любови Викторовне возможности выйти из этого помещения, мотивируя это нашей безопасностью. Программа для детей: был клоун-аниматор, после этого — спектакль «Золушка». Но, учитывая, что сюда пришли праворадикалы, при том пришли люди, которые облили меня зелёнкой, и грозились поджечь театр, около 100 человек с детьми испугались и ушли», — рассказала глава Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная

По словам правозащитницы, на мероприятие пригласили всех желающих, в том числе детей внутренних переселенцев. Для маленьких гостей были подготовлены памятные подарки.

«К сожалению, детки не получили подарки именно по вине этих радикалов, и Национальной полиции, которая могла задержать преступников, там же, около моей площадки, где они в присутствии полицейского облили меня зелёнкой и угрожали не только физической расправой, но и говорили, что сегодня я не попаду домой», — добавила Бережная.