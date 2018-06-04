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Бережная рассказала, как радикалы угрожали поджечь детский театр
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Бережная рассказала, как радикалы угрожали поджечь детский театр 

Украина.ру 32 минуты назад
Фото: Украина.ру
В рамках акции «Мир Донбассу» должны были выступить профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Лариса Скорик и журналист Руслан Коцаба, который сидел в тюрьме за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе.
«Не выступили, потому что мы были заблокированы в помещении театра «Браво». Нацполиция не дала ни мне, ни (руководителю театра — ред.) Любови Викторовне возможности выйти из этого помещения, мотивируя это нашей безопасностью. Программа для детей: был клоун-аниматор, после этого — спектакль «Золушка». Но, учитывая, что сюда пришли праворадикалы, при том пришли люди, которые облили меня зелёнкой, и грозились поджечь театр, около 100 человек с детьми испугались и ушли», — рассказала глава Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.
По словам правозащитницы, на мероприятие пригласили всех желающих, в том числе детей внутренних переселенцев. Для маленьких гостей были подготовлены памятные подарки.
«К сожалению, детки не получили подарки именно по вине этих радикалов, и Национальной полиции, которая могла задержать преступников, там же, около моей площадки, где они в присутствии полицейского облили меня зелёнкой и угрожали не только физической расправой, но и говорили, что сегодня я не попаду домой», — добавила Бережная.
1 июня группа из восьми человек, называвшие себя патриотами Украины, заблокировали её квартиру. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов развернулись и уехали. Дебоширов вывели, но они продолжили блокировать дверь. Другой наряд полиции, который приехал позже, также не предпринял никаких мер. Третий полицейский приехал и представился через дверь, когда Бережная открыла дверь, хулиганы облили её зелёнкой на глазах стража порядка.
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