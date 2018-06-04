Курский драмтеатр получил грант 

Глава региона Александр Михайлов подписал распоряжение о присуждении гранта губернатора Курской области на создание творчески значимого проекта в области театрального искусства. Курский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина получит грант в размере 525 тыс. рублей на создание постановки по роману французского писателя Ги де Мопассана «Милый друг». Сюжет романа французского классика рассказывает о молодом авантюристе Жорже Дюруа, который мечтает сделать блестящую карьеру, чтобы добиться желаемого, он обольщает влиятельных дам.