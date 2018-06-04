Могучий о Неведомском: «Из него исходила энергия света»

Художественный руководитель БДТ имени Г. А. Товстоногова Андрей Могучий рассказал News.ru о том, каким человеком был народный артист России Леонид Неведомский . Он описал Неведомского как удивительно застенчивого и скромного человека. По его словам, актёр был тепло любим всем коллективом театра.

— Леонид был больше, чем просто артист и актёр. Из него исходила энергия света. В нём удивительным образом сочеталась его скромность и застенчивость с огромным талантом и немыслимым профессионализмом. Он по-настоящему раскрывался на сцене, — пояснил художественный руководитель.

По словам Могучего, в последние годы Неведомский потерял интерес к профессии и публичности, ещё больше закрылся, полностью избегал общения с прессой и был задействован только в одном спектакле. Хотя художественный руководитель предлагал ему различные роли и варианты участия в жизни театра. Видимо, заслуженный артист хотел больше времени проводить с семьей.

— Но когда мне случалось заходить к нему домой, он был очень рад и удивительно открыт. Он был прекрасным коллегой и хорошим другом. Я хотел бы принести свои соболезнования его дочери, его семье. Это большая потеря для семьи и для театра, — сказал Могучий.

Ранее News.ru сообщил о смерти актёра.