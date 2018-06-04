Мариинка объявила звездный состав балетной труппы для открытия фестиваля во Владивостоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Мариинский театр объявил в понедельник звездный состав балетной труппы, которая откроет своими выступлениями III Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» во Владивостоке. Мероприятие пройдет с 24 июля по 8 августа, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина

"Золотой состав" балетной труппы Мариинского театра приедет во Владивосток с лучшими постановками разных лет и откроет 24 июля III Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который пройдет до 8 августа", — рассказала пресс-атташе. По ее словам, «впервые на Дальнем Востоке будут показаны балеты » Дон Кихот ", «Времена года» и «Золушка». Все спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.

Так, на открытии в балете «Дон Кихот» главные партии исполнят Кимин Ким, Рената Шакирова (Базиль и Китри), а также прима-балерина Екатерина Кондаурова (Уличная танцовщица). Спектакль приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа.

Екатерину Кондаурову в дуэте с Романом Беляковым можно будет увидеть в новом балете «Времена года» на музыку Макса Рихтера (по мотивам Антонио Вивальди ) в постановке молодого хореографа Ильи Живого. «Смена времен года — не просто смена погоды за окном, это метафора всего происходящего на земле», — представил свою работу Илья Живой.

28 и дважды 29 июля на Приморской сцене Мариинского театра состоится премьера балета Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке одного из самых востребованных современных хореографов Алексея Ратманского . В главных партиях здесь выступят Кимин Ким и Рената Шакирова, Константин Зверев и Кристина Шапран, Надежда Батоева и Владимир Шкляров.

Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» — ежегодное событие, которое охватывает крупные центры Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В свою очередь, балетная труппа Приморского филиала привезет свои работы в Санкт-Петербург с 31 июля по 12 августа. На исторической сцене будут представлены балеты «Корсар», «Жизель» и «Спящая красавица», приуроченные к празднованию 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа.