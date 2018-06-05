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В Краснодаре стартовал фотоконкурс «Город, влюбленный в балет»
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В Краснодаре стартовал фотоконкурс «Город, влюбленный в балет» 

АиФ — Юг 47 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В июне в краевой столице в рамках конкурса танцевальной фотографии разыгрываются эксклюзивные подарки. Стать его участником под силу любому ценителю прекрасного искусства — независимо от возраста, опыта и уровня подготовки.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько обязательных условий: выложить в одну из соцсетей фотографию себя или своих друзей в танце с хэштегом #городвлюбленныйвбалет, посетить премьеру «Легендарные хореографы ХХ века» и сохранить билет.
Победители конкурса, отмечают организаторы, получат не только ценные подарки, но и признание — ведь их фотографии опубликуют на официальном сайте «Премьеры». 27 июня итоги конкурса станут известны.
Еще одной частью арт-проекта «Город, влюбленный в балет» стала фотосессия солистов Театра балета Юрия Григоровича.
Целый месяц фотографы Ксения и Вадим Ивановы снимали танцоров на фоне достопримечательностей Краснодара. Открытки с фотографиями артистов в образах героев балетов «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Раймонда», «Баядерка», «Шопениана», «Карнавал» и «Щелкунчик» можно будет купить в Музыкальном театре 11 и 12 июня, когда состоится премьера вечера балета Юрия Григоровича «Легендарные хореографы ХХ века».
Арт-проект и постановку спектакля объединяет общая идея — сохранить великое наследие русского балета и рассказать о хореографических шедеврах тем, кто не имел возможности познакомиться с постановками раньше.
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