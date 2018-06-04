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В Хорошево-Мневниках молодежный театр покажет спектакль «Дядя Ваня»
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В Хорошево-Мневниках молодежный театр покажет спектакль «Дядя Ваня» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
В «Театре на Карамышевской» имени Анатолия Зарембовского, который находится в Хорошево-Мневниках, в воскресенье, 10 июня, состоится показ спектакля по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня».
— Персонажи, созданные Антоном Чеховым и реалии, в которых они существуют, рифмуются с нашей повседневностью и остаются актуальными. Наш спектакль будет реализован в классической эстетике, но подача наполнена живой и дерзкой энергией, излучаемой молодой труппой театра, — рассказал режиссер постановки Дмитрий Афиногенов.
Начало в 19.00. Вход для всех желающих свободный. Адрес проведения: улица Народного Ополчения, дом 4 (вход с обратной стороны жилого дома).
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