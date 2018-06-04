Ещё
«Раки и пиво с завода — день удался». Гид по Самаре от Евгения Савина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

«Раки и пиво с завода — день удался». Гид по Самаре от Евгения Савина 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
3 главных достопримечательности Самары
— Музей космонавтики и театр оперы и балета — обязательно сходите! И в музее, и в театре прям очень здорово.
Ну и пивзавод «Жигулевский», конечно же! Туда важно не просто сходить, но и попробовать.
Еще 3 места в городе, где просто кайфово
— Во-первых, набережная. Не просто так это место стало таким популярным. Погулять там, отдохнуть — это кайфово.
Еще рекомендую Ленинградскую улицу в центре города — она пешеходная, туристическая, там симпатично и есть, где посидеть, куда зайти. Третье место — другой берег Волги. За природой, уединением — туда.
Что попробовать в Самаре
— Тут очевидный ответ: раки и свежее пиво с завода! Если ими насладились — считайте, день удался!
Что привезти на память?
— Шарфик «Крылья Советов». Ну а что, это главный бренд города, без шуток!
Какой из матчей в Самаре вы особенно ждете?
— Россия — Уругвай, какой же еще! Возможно, решающий матч для сборной России. Суареса я уже видел — лучше наслажусь игрой Феди Смолова!
Самое опасное место Самары, куда лучше не заходить
— Знаете, легендарный стадион «Металлург» находится на Проспекте Металлургов… И… Ну, это самое, лучше в этот район после 10 вечера не заглядывать… Главное не проверяйте — поверьте на слово.
Больше о Самаре на Sport24
Расписание матчей ЧМ-2018 в Самаре
SPORT24.ru: последние новости
Сын Аршавин стал ведущим благотворительного концерта на «Первом канале» В башкирском театре поставят спектакль «На футбол», приуроченный к ЧМ-2018 Группа «Ленинград» 19 октября даст сольный концерт на стадионе «Зенита»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть45
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть16
Ляпы в советских кинохитах10
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль18
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест37
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение