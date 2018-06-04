«Раки и пиво с завода — день удался». Гид по Самаре от Евгения Савина

3 главных достопримечательности Самары

— Музей космонавтики и театр оперы и балета — обязательно сходите! И в музее, и в театре прям очень здорово.

Ну и пивзавод «Жигулевский», конечно же! Туда важно не просто сходить, но и попробовать.

Еще 3 места в городе, где просто кайфово

— Во-первых, набережная. Не просто так это место стало таким популярным. Погулять там, отдохнуть — это кайфово.

Еще рекомендую Ленинградскую улицу в центре города — она пешеходная, туристическая, там симпатично и есть, где посидеть, куда зайти. Третье место — другой берег Волги. За природой, уединением — туда.

Что попробовать в Самаре

— Тут очевидный ответ: раки и свежее пиво с завода! Если ими насладились — считайте, день удался!

Что привезти на память?

— Шарфик «Крылья Советов». Ну а что, это главный бренд города, без шуток!

Какой из матчей в Самаре вы особенно ждете?

— Россия — Уругвай, какой же еще! Возможно, решающий матч для сборной России. Суареса я уже видел — лучше наслажусь игрой Феди Смолова!

Самое опасное место Самары, куда лучше не заходить

— Знаете, легендарный стадион «Металлург» находится на Проспекте Металлургов… И… Ну, это самое, лучше в этот район после 10 вечера не заглядывать… Главное не проверяйте — поверьте на слово.

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Расписание матчей ЧМ-2018 в Самаре